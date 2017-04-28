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IPSOS, türk dizileri, arap kanalları, 2. TRT Uluslararası İzleme Günleri
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Türk dizilerinin reklam gelirleri 600 milyon doları buldu

IPSOS tarafından yapılan araştırma sonucuna göre; 2016 yılında Arap kanallarında 75 Türk dizisi gösterildi ve bunlar 600 milyon dolarlık reklam geliri elde etti

28 Nisan 2017 Cuma, 16:57:20 Güncelleme: 17:08:09 AA

IPSOS, İzmir Çeşme'de düzenlenen "2. TRT Uluslararası İzleme Günleri" kapsamında Arap kanallarının Türk dizilerine olan ilgisini değerlendirdi. Fransız İzleyici Araştırma Kuruluşu IPSOS'un çalışmasına göre, 2016 yılında Arap kanallarında 75 Türk dizisi gösterildi ve bunlar 600 milyon dolarlık reklam geliri elde etti.

IPSOS'un uzmanlarından Athanas Jama, 2008'de Türk dizilerinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Mena Bölgesi olarak adlandırılan diğer ülkelerin televizyonlarında yer almaya başladığını söyledi. Arap izleyicinin gönlünü çelen ilk Türk dizilerinin "Ihlamurlar Altında" ve "Gümüş" olduğunu kaydeden Jama, 2013'te dizi sayısının 65'e, 2016'da ise 75'e yükseldiğini belirtti.

İLK SIRADA SUUDİ ARABİSTAN VAR

Yerel veya bölgesel 40 kanalda oynayan Türk dizilerinin yıllık reklam gelirinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu aktaran Jama, bu dizilerin en çok Suudi Arabistan'da izlendiğini ve piyasanın yüzde 7,8'ini oluşturduğunu ifade etti. Jama, Suudi Arabistan'ı, Türk dizilerinin piyasalarından yüzde 7,1 pay aldığı Birleşik Arap Emirliklerinin izlediğini söyledi.

DİZİ İZLEYİP TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORLAR

Jama, Türk dizilerinin çok geniş bir kitleye hitap ettiğini, 15-34 yaş grubunun modern, 34 yaşın üstündekilerin ise Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alanlara ilgi gösterdiğini belirtti.

Dizilerden etkilenenlerin Türkiye'ye turist olarak geldiği duyumunu paylayan Jama, "Tarihi dizilerden çok modern zamanları anlatan Türk dizileri Arap dünyasını daha çok cezbediyor. Özellikle İstanbul'da çekilmiş olanlar. İzleyiciler İstanbul'u, Boğaz'ı, o villaları görmek, Türkiye'ye gelmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

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