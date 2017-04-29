Bıçaklarının satışları 20 bin TL'ye ulaşıyor

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27 yıldır bıçak yapım ustası olarak çalışan Alper tüfekçi, "Bu iş dedelerden kalan bir iş bizim Rize'de ki evin altında körük hala duruyor yani yedi nesil dedemin adını biliyorum ama başka bir meslek bilmiyorum. Gerçi onlar ocakta namlu sarıp tüfek yapıyorlardı tabi biz ona bakmadık bıçak yapmaya başladık. Niye bıçak yapmaya başladım ben aslında iktisat fakültesi mezunuyum. 90-91 yılından bu yana bıçak yapıyorum. Oda Türkiye'de istediğim gibi bir bıçak bulamadığım için olan bıçakta çok pahalı olduğu için bizde öğrenci olup paramız yetmediği için bıçak yapmaya başladım. Zamanla gelerek ise bu hale geldi" dedi.