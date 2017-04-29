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Perge, antik kent, turist, esnaf
İŞ-YAŞAM

Antik kent Perge'de turist sayısında büyük düşüş

Antalya kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Roma döneminin önemli kentlerinden antik şehir Perge, günümüze kadar ayakta durmaya devam ederken, turistlere hediyelik eşya satan Pergeli kadınlar stantlarını birer birer kapatmaya başladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:26:42 Güncelleme: 10:28:07 DHA

Aksu İlçesi sınırlarında yer alan, bir dönem Pamfilya Bölgesi'ne başkentlik yapan, eski dönemlerin en güzel ve en zengin şehirleri arasında gösterildiği belirtilen antik Perge şehri günümüze kadar dik durmaya devam ediyor.

Kazılarda çıkan heykellerinin yanı sıra birçok buluntusuyla Antalya Müzesi'nin en önemli besleyicisi arasında yer alan Perge'de ziyaretçi sayısında ciddi düşüş kaydedildi. 2014 yılında 190 bin turisti ağırlayan Perge, 2015'te 112 bin 390 kişiyi ağırlarken, bu sayı geçen yıl 60 bine kadar düştü.

24 STANTTAN 10'U KAPANDI

Turist sayısının düşüşü, en çok antik Perge ören yeri giriş kapısı önünde açtıkları stantlarda tatilci ve turistlere yönelik çeşitli hediyelik ve dekoratif süs eşyaları üretip satan Pergeli kadınları etkiledi. Geçen yıl yenilenen 24 stantta daha çok satış yapacaklarını düşünen kadınlar, beklediklerini bulamadı.

2.5 metrelik stantlara aylık 200 lira kira ödeyen kadınlardan 10'u iş yapamadıkları gerekçesiyle stantlarını bıraktı. Satışa devam eden kadınlar ise eskisi gibi iş yapamadıklarını belirterek, turist sayısının düşmesinin devam etmesi durumunda stantlarını kapatacaklarını söyledi.

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