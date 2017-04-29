Rusya'ya ihracat yüzde 41 arttı

İhracatta tutar olarak en çok artış "meyveler", "kazan ve makineler" ile "motorlu kara taşıtları" fasıllarında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Kasım 2015'te uçak kriziyle bozulan Türkiye- Rusya ilişkilerinin normalleşmesine yönelik adımların olumlu etkileri dış ticaret verilerine yansımaya devam ediyor.



Rusya'ya ihracat Ocak-Mart 2013 döneminde 1,7 milyar dolarken, 2014 yılının aynı döneminde 1,4 milyar dolara geriledi. 2015'in ilk çeyreğinde söz konusu tutar 912 milyon dolara, geçen yılın aynı döneminde ise 353 milyon dolara kadar düştü. Bu yılın ocak-mart döneminde ise geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 40,9 artarak 498,1 milyon dolar oldu.

Söz konusu ülkeye ithalat ise 2013'ün ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolara yaklaşırken, 2014'ün aynı döneminde 6,7 milyar dolara yükseldi. 2015'in ocak-mart döneminde yaklaşık 6 milyar dolar olan ithalat tutarı, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,9 milyar dolara kadar geriledi. Rusya'ya ithalat, bu yıl ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 4,4 milyar dolara yaklaştı.

Rusya-Türkiye arasındaki dış ticaretin kalemlerine bakıldığında, ihracatta bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en çok artış meyvelerde görüldü. Türkiye'nin Rusya'ya sattığı meyve ve kabuklu meyve faslındaki ürün tutarı geçen yılın ocak-mart döneminde 50 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde tutar 88 milyon doları buldu. Söz konusu dönemde giyim eşyası, kazan ve makineler, elektrikli makineler ve motorlu kara taşıtları fasıllarında da Rusya'ya yapılan satış tutarlarında önemli miktarda artış görüldü.

İthalat tutarında en çok düşüş "hububat" ve "hayvansal-bitkisel katı ve sıvı yağ" fasıllarında oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan ithal edilen hububat tutarı 180 milyon dolardan 120 milyon dolara, hayvansal-bitkisel katı ve sıvı yağ faslındaki ithalat tutarı ise 228 milyon dolardan 153 milyon dolara kadar düştü. Aynı dönemde Rusya'dan mineral yakıt ithalatı 2 milyar 207 milyon dolardan 2 milyar 565 milyon dolara, demir çelik ithalatı ise 507 milyon dolardan 733 milyon dolara yükseldi.