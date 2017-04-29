60 bin solucanla organik gübre üretiyor

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Üretime başlamadan önce solucan çeşitlerini incelediğini anlatan Üstün, "En doğal ve en verimli olan Kaliforniya solucanını seçip üretim yapmaya karar verdim. Bu solucanlar çok hassas. Yerini beğenmediği zaman kaçıyor, mamasını sevmediği zaman, kendini güvende hissetmediği zaman doğurganlık ve üretimi azalıyor. Bilinçli üretici olmadığı zaman çok kısa zamanda solucanlar telef oluyor." diye konuştu.