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Expo 2016 Antalya, Faruk Çelik
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EXPO, özelleştirme kapsamına alındı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, EXPO 2016 Antalya'nın yeni bir sürece girdiğini belirterek, "Bu alan özelleştirme kapsamına alınmış bulunuyor" dedi.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:45:26 Güncelleme: 14:46:43 AA
 

Bakan Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu çerçevesinde, konuk bakanlarla EXPO 2016 Antalya sergi alanını gezdi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, EXPO'nun, her türlü talihsizliğe, Türkiye'de yaşanan darbe girişimi, terör olayları, turizme vurulan darbeye rağmen 5 milyona yakın ziyaretçiyi kabul ettiğini söyledi.

Bunun son derece önemli bir rakam olduğunu vurgulayan Çelik, 6 aylık süre dolunca bakanlık olarak 1 Kasım itibarıyla EXPO'nun tasfiye işlemleri ve devralınmasıyla ilgili süreci yürüttüklerini ifade etti.

Çelik, 1 Haziran 2017 itibarıyla tasfiye işlemlerinin tamamlanacağına dikkati çekerek, 1 Kasım'dan bugüne kadar geçen süre içinde ise yine bakanlığın uhdesinde, alanın boş kalmaması, etkinliklere konu olması ve etkinliklerin merkezi olması noktasında bazı çalışmalar yapıldığını belirtti.

 "EXPO, YİNE TÜRK TURİZMİNE HİZMET EDECEK"

Özellikle nevruz dolayısıyla yaklaşık 10 bin İranlı turistin EXPO alanında etkinlikler yaptığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni bir sürece EXPO girmiş oluyor. Bu alan özelleştirme kapsamına alınmış bulunuyor. Özelleştirinceye kadar EXPO'nun canlı tutulması ve Antalya'ya, Türk turizmine hizmet etmesi açısından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yapmamız gereken çalışmalar neyse onları hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Burası aynı EXPO döneminde olduğu gibi aktiviteyi, cazibeyi, aynı yoğunluğu inşallah yaşayacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da dikkate alarak açılışımızı gerçekleştireceğiz. Burası yine cıvıl cıvıl bir şekilde Antalya'ya ve Türk turizmine hizmet edecek."

Bakan Çelik, özelleştirme sonrasında da yeni sahibinin kendilerine verilen proje çerçevesinde, yine turizme hizmet etme kararlılığıyla bu alanda hizmete devam edeceğini söyledi.

"2022'YE KADAR SÜRE VAR"

Özelleştirme süreciyle ilgili bir tarih söylemenin mümkün olmadığına işaret eden Çelik, "2022'ye kadar süre var. Ben bir an önce buranın sahibini bulmasının doğru olacağı inancı içindeyim. Yani buranın profesyonelce yönetilmesi zorunluluğu var" diye konuştu.

Kamu tarafından istenildiği gibi EXPO alanının yönetilmesinin kolay bir iş olmadığını belirten Çelik, "Memur bakışı" çerçevesinde alanın yönetiminin söz konusu olamayacağını ifade etti.

EXPO'nun bin 200 dekarlık bir alan olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Bu alana ilave edilmesi gereken hususlar varsa, özel sektörün Antalya turizmine katkı sunması açısından yapılması gereken bir şeyler varsa bunları özelleştirme bünyesinde konuşup, halledilebilecek. Yeter ki burası yaz kış gece gündüz demeden Türk turizmine, Antalya'daki yoğun turist akımına yeni bir pencere, kapı olsun. Onun için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. İlle de 2022 diye bir şey söz konusu değil. Her an böyle bir özelleştirme durumu gerçekleşebilir, onu da açıkça ifade edebilirim."

Çelik, EXPO'da 19 Mayıs'tan itibaren gerekli hazırlıkları yapacaklarını, alanın açık olduğu dönemdeki eski aktivitesini yaz boyunca, özelleşinceye kadar sürdüreceğini anlattı.

Bir gazetecinin, EXPO sergi alanına talipli olup olmadığı yönündeki sorusunu Çelik, şöyle yanıtladı:

"Bize öyle bir şey gelmedi. Kişilerden ziyade buranın Türk turizmine nasıl hizmet edeceği, amacına uygun nasıl değerlendirileceği konusu çok önemlidir. O ilkeler, ortaya konulan prensipler çerçevesinde bir uzlaşı olursa isimler ondan sonra önem arz eder ama önce buranın özelleşme koşullarına taliplilerin uyması gerekiyor. Çünkü burası, Antalyalıların öncelikle ama aynı zamanda Türkiye'nin. Önemli bir cazibe merkezi, amacına uygun hizmet etmesi esastır."

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