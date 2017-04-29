Trump'ın ilk ekonomi karnesi zayıflarla dolu

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk 100 gününde ekonomik vaatlerinin çoğunu gerçekleştiremedi. Trump, başkanlığının ilk dönemeci olarak kabul edilen ilk 100 gün için cesur taahhütlerde bulunmuştu. Bunlardan başında selefi Barack Obama'nın sağlık sigortasını (Obamacare) yürürlükten kaldırmak, vergileri düşürecek yeni vergi reformunu yasalaştırmak, 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarını başlatmak, Çin’i döviz manipülatörü ilan etmek, regülasyonları azaltmak ve TPP’den çekilmek gibi ekonomik vaatler geliyordu. Trump'ın bu vaatlerden sadece kongre onayına ihtiyaç duyulmayanları hayata geçirebilmesi, ilk 100 günlük ekonomi karnesinin çok parlak olmadığı şeklinde yorumlandı.

OBAMA’NIN SAĞLIK REFORMUNU İPTAL EDEMEDİ

Sağlık sigortasında tökezledi Başkanlık yarışından zaferle çıktığında "İlk icraatım Obamacare'i iptal etmek olacak" diyen Trump, bunun için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın hazırladığı Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA) tasarısına tam destek verdi. Ancak açıklandığı günden itibaren ABD'nin en büyük sağlık örgütlerinin hedefi olan tasarıya, Demokratların yanı sıra yaklaşık 30 Cumhuriyetçi vekil muhalefet etti. AHCA tasarısının Beyaz Saray'ın tüm baskısına rağmen yeterli desteği bulamaması geri çekilmesine yol açtı. Trump, böylece en önemli vaatlerinden birinde hayal kırıklığı yaşadı. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler, Obamacare'in yerine geçecek yeni sağlık sigortası reformuna ilişkin yasa teklifi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

VERGİ REFORMUNDA YOL ALINAMADI

ABD Başkanı Donald Trump, ilk 100 gününde gerçekleştirmeyi vaat ettiği vergi reformunda da başarı sağlayamadı. Sağlık reformunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından vergi reformuna öncelik tanıyacağını açıklayan Trump, geçen hafta bu konuda çok önemli açıklamaları olacağını söyleyerek piyasalara umut vermişti. Buna karşın, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in çarşamba günü Beyaz Saray’da seçim kampanyası döneminde vaat edilen vergi reformundan bazı bölümleri tekrar etmesi son 3 ayda fazla yol alamadığını ortaya koydu.

Buna göre, Trump yönetimi, şirketler için büyük önem taşıyan kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten 15'e düşürmeyi öngörüyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI BEKLEMEDE

Trump’ın ilk üç ayda hiç ilerleme kaydedemediği bir diğer başlık altyapı yatırımları. Ülkenin çürüyen altyapısını 1 trilyon dolarlık kamu ve özel sektör iş birliğinde yapılacak yatırımlarla iyileştirmeyi vadeden Trump, bu konuda, şu ana kadar özel sektör temsilcileriyle fikir alış verişinde bulunmanın haricinde bir adım atmadı. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao altyapı yatırımlarına yönelik yasa paketinin muhtemelen mayıs ayında hazır olacağını açıkladı.

ÇİN’E KARŞI GERİ ADIM ATTI

Trump, seçim kampanyası süresince sık sık eleştirdiği Çin'i döviz manipülatörü ilan etmenin yanı sıra yüzde 45 sınır vergisi uygulamak gibi projesini de yerine getirmedi. İşlerini çalıştıkları şirketlerin üretim faaliyetlerini Çin'e taşımasından ötürü kaybeden Amerikalıların oylarını "Çin'in ülkemize tecavüz etmesine daha fazla izin veremeyiz" söylemleriyle toplayan Trump, başkanlık koltuğuna oturunca fikir değiştirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından Pekin yönetimini döviz manipülatörü olarak nitelendirmeyeceğini açıklarken fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini söylemişti.

ABD’DEN AYRILAN ŞİRKETLERE VERGİ GETİRMEDİ

Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla vaat ettiği bir başka yasa, üretimlerini yurt dışına taşıyan Amerikan şirketlerini cezalandırmak için ek gümrük vergisi uygulamaktı. Trump, bu konuda da adım atmadı ancak Ford, General Motors, Toyota ve Fiat-Chrysler gibi otomobil devlerini kişisel Twitter hesabından ek gümrük vergisiyle tehdit etti. Bu şirketler, Trump’ın baskısıyla birer birer Meksika’ya yönelik yatırımlarını iptal edeceğini ya da ABD’ye yeni yatırım yapacağını açıkladı.

VAATLERİNİN ÇOK AZINI GERÇEKLEŞTRDİ

Trump'ın gerçekleştirdiği sınırlı sayıda vaadi bulunuyor. Bunlardan biri, ABD'yi Obama yönetiminin Asya-Pasifik bölgesindeki 12 ülke ile imzaladığı Trans-Pasifik Ortaklığından (TPP) çekmesiydi. Trump, seçim kampanyası boyunca kötü bir anlaşma olduğunu savunduğu TPP'den görevinin 3. gününde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle çekildi. ABD, Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yeniden müzakere etmek isteyen Trump, bu niyetini göreve gelir gelmez Kanadalı ve Meksikalı mevkidaşlarına bildirdi.

İLK KARNESİ ZAYIF

Donald Trump'ın yerine getiremediği vaatler arasında "Meksika sınırına duvar örmek ve çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı uygulamak." da var. Özet olarak; yeni başkan Trump’ın kongre üzerindeki etkisinin dorukta olduğu dönem olarak kabul edilen ilk 100 günlük sürecin başarılı geçirdiğini söylemek oldukça zor. Buna karşın Trump kendisinin bugüne kadar ilk 100 günde en çok icraat yapan ABD Başkanı olduğunu savunuyor.