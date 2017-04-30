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30 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Ucuz ekmek satan Bursalı fırıncıya ihtar

Bursa'da 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek satan fırıncıya avukat kanalıyla ihtar gönderildi. Fırıncı eğer bir gün içerisinde ekmeğe zam yapmazsa hakkında dava açılacak. Öte yandan fırıncının camına astığı ihtar yazısına vatandaşlar isyan etti ve fırıncıya sahip çıktı.

30 Nisan 2017 Pazar, 10:37:20 Güncelleme: 10:52:40 İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban'a 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek sattığı için haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Ekmek Üreticileri Derneği tarafından avukat aracılığıyla ihtar gönderildi.

Gönderilen ihtar mektubunda "Fırıncılar Odasının belirlemiş olduğu ekmek fiyatlarının altında, özellikle de ekmeğin maliyetlerinin altında satış yaparak müvekkil fırıncı esnafına zarar vermektesiniz. Denetleme raporlarında 2.5 liraya satılması gereken ekmeği 1 liraya, 4 liraya satılması gereken ekmeği 2 liraya sattığınız tespit edilmiştir. Bu eyleminize 1 gün içinde son vermediğiniz takdirde hakkınızda dava açılacağı ve fırıncı esnafının uğramış olduğu tüm zarar tarafınızdan karşılanması için ayrıca dava açılacağını bildiririz" denildi.

Fırıncıya gelen ihtarname

VATANDAŞ SAHİP ÇIKTI

Gelen ihtar mektubunu müşterilerin görmesi için dükkanının camına asan Kazım Balaban, ihtar mektubunun altına, "Halkımıza ucuz ekmek sattığımız için bizi dava etmekte tehdit ediyorlar" notunu da iliştirdi. 1 liraya 550 gram ekmek alabilmek için Bursa'dan ve kilometrelerce uzaktaki civar köylerden fırına gelen vatandaşlar, ihtar yazısını görünce isyan etti.

Ekmek almaya gelen bir vatandaş, "Vatandaşla oyun oynamasınlar. Bu da esnaf, onlar da esnaf. Bence diğer fırıncılar da örnek almalı" dedi.

Kilometrelerce uzaktaki Tatkavaklı'dan gelen bir başka vatandaş ise "Garibanın bir ekmeği var. Ucuz veriyorlar diye 20 liralık birden aldım. Bundan ne istiyorlar? Biz memnunuz, kendimiz gelip alıyoruz. Köyden özel olarak geliyoruz. Adam kazanıyor ki satıyor, kime ne" diye konuştu.

FİYATIN NASIL DAHA UCUZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ucuz ekmek sattıkları için ihtarname geldiğini anlatan fırın yetkilisi Mustafa Erarslan ise şunları söyledi:

"Bilindiği üzere fırınlar için üretim ve dağıtım maliyetleri geçerli. Üretim maliyetleri un, su ve maya. Dağıtım maliyeti ise araç, personel, bayilere verdiğimiz iskonto ve dolap maliyeti. Biz sadece burada ekmek satıyoruz. Araç maliyetimiz ve personel maliyetimiz olmadığı için, kar marjımızı da düşürerek ucuz ekmek satıyoruz. Bizim sistemimiz bir rol modeldir. Diğer fırıncı esnafı da bu rol modeli örnek alıp aynı şeyi uygularsa daha ucuza ekmek satabilirler. Halkımızdan bize çok destek var. İhtarnameyi de halkımızın görmesi için cama astık." 

İhtarnameyi camına astı

 

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