İŞ-YAŞAM
30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
memur BES
İŞ-YAŞAM

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet memuru rekoru

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 14 Nisan itibarıyla 988 bin 851 olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen bir haftada BES'e büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1 milyon 301 bin 304 kişi daha dahil oldu. otomatik katılımda daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmemişti.

30 Nisan 2017 Pazar, 12:06:09 Güncelleme: 12:08:39

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarının dahil olmasının ardından ikinci etabın gerçekleştirildiği bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar katıldı.

BİR HAFTADA REKOR KATILIM

EGM otomatik katılım temel göstergeleri verilerine göre, BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 14 Nisan itibarıyla 988 bin 851 olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen bir haftada BES'e büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1 milyon 301 bin 304 kişi daha dahil oldu. Bu arada, otomatik katılımda daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmemişti.

Böylelikle 21 Nisan itibarıyla otomatik katılım ile 2 milyon 290 bin 155 kişi sistemde yerini aldı.

Çalışanların fon tutarı da 14 Nisan itibarıyla 153 milyon 205 bin 81 lira olurken, 21 Nisan itibarıyla bu tutar da 276 milyon 546 bin 61 lira olarak gerçekleşti.

EMEKLİ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

BES temel göstergelerine göre ise 21 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 750 bin 559 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 58 milyar 275 milyon 11 bin 378 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 185 milyon 363 bin 645 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 66 milyar 460 milyon 375 bin 23 lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365'e dayandı.

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.

NE KADAR KESİNTİ YAPILIYOR

Sisteme otomatik katılım ile dahil olanlardan prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılıyor. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik veriliyor. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanıyor.

Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi, yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki veriliyor. Söz konusu birikim sistemine dahil olan çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınıyor.

Kademeli geçişte özel sektörden 100-250 çalışanı olanlar da 1 Temmuz 2017'de sisteme dahil olacak. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı da sistemde yerini alacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 23 dakika önce
    Çıkmak istiyoruz kimsenin bir şey dediği yok. Bu yapılan şey suçtur. Emekli paramızı ödemeye gücü yetmeyecekse neden bu devlet var
  • Misafir 8 dakika önce
    buraya yazmayı biliyorsan çıkmayıda bilmen lazım. çıkmak çok basit, biraz araştır.
  • Misafir 28 dakika önce
    katılım değil kattırım
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın
İŞ-YAŞAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastığınızın altındaki ...
Rüzgar gibi geçtik
İŞ-YAŞAM

Rüzgar gibi geçtik
ABD’li yatak firması Casper, 2016'da 200 milyon dolarlık yatak sattı
İŞ-YAŞAM

Leonardo yatak satışlarını patlattı
Trump'ın ilk ekonomi karnesi zayıflarla dolu
İŞ-YAŞAM

İstediklerinin çoğunu yapamadı
Bıçaklarının satışları 20 bin TL'ye ulaşıyor
İŞ-YAŞAM

20 bin liraya bıçak
Google'ın CEO'su Pichai'nin yıllık kazancı 200 milyon dolar
İŞ-YAŞAM

Yıllık kazancı 200 milyon dolar
Anzer Yaylası'nda bal üreticilerini sevindiren karar
İŞ-YAŞAM

ANZER YAYLASI'NDA KOYUN YASAĞI
"Domates ihracatımız yüzde 40 arttı"
İŞ-YAŞAM

DOMATES İHRACATI YÜZDE 40 ARTTI
Süt izninde işten çıkartıldı, davayı kazandı
İŞ-YAŞAM

SÜT İZNİNDE İŞTEN ÇIKARILDI!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet memuru rekoru
İŞ-YAŞAM

MEMURLARLA BİRLİKTE BÜYÜK REKOR GELDİ
2017'nin en güçlü 50 iş kadını
İŞ-YAŞAM

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ İŞ KADINI!
Ucuz ekmek satan Bursalı fırıncıya ihtar
İŞ-YAŞAM

UCUZ EKMEK SATAN FIRINCIYA ŞOK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme