Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet memuru rekoru

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Sisteme yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmalarının dahil olmasının ardından ikinci etabın gerçekleştirildiği bu aydan itibaren de 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar katıldı.

BİR HAFTADA REKOR KATILIM

EGM otomatik katılım temel göstergeleri verilerine göre, BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 14 Nisan itibarıyla 988 bin 851 olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen bir haftada BES'e büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1 milyon 301 bin 304 kişi daha dahil oldu. Bu arada, otomatik katılımda daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmemişti.

Böylelikle 21 Nisan itibarıyla otomatik katılım ile 2 milyon 290 bin 155 kişi sistemde yerini aldı.

Çalışanların fon tutarı da 14 Nisan itibarıyla 153 milyon 205 bin 81 lira olurken, 21 Nisan itibarıyla bu tutar da 276 milyon 546 bin 61 lira olarak gerçekleşti.

EMEKLİ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

BES temel göstergelerine göre ise 21 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 750 bin 559 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 58 milyar 275 milyon 11 bin 378 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 8 milyar 185 milyon 363 bin 645 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 66 milyar 460 milyon 375 bin 23 lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365'e dayandı.

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.

NE KADAR KESİNTİ YAPILIYOR

Sisteme otomatik katılım ile dahil olanlardan prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılıyor. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik veriliyor. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanıyor.

Ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi, yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı teşviki veriliyor. Söz konusu birikim sistemine dahil olan çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınıyor.

Kademeli geçişte özel sektörden 100-250 çalışanı olanlar da 1 Temmuz 2017'de sisteme dahil olacak. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı da sistemde yerini alacak.