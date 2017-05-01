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Veysel Eroğlu iğde
İŞ-YAŞAM

Veysel Eroğlu'ndan 'Böyle saçmalık olur mu' çıkışı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ithal edildiğini öğrendiği iğde ile ilgili eylem planı hazırlanmasını istedi. “Böyle saçmalık olur mu” diyen Eroğlu, ormanlık alana dikim yapılıp köylüye gelir kapısı açılacağını söyledi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 05:53:55 Güncelleme: 05:59:33 HABERTURK.COM

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iğde ithalatı için sert ifadeler kullanarak bunu önleyici önlemler alacaklarını söyledi. Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre iğdenin ithal edildiğini yeni öğrendiğini belirten Eroğlu, “Böyle saçmalık olur mu? Duyunca canım sıkıldı” dedi.

İthalata karşı eylem planı hazırlama talimatı verdiğini, planın orman köylüleri için kazanç kapısı olacağını kaydeden Eroğlu, orman köylülerinin gelir elde etmesi için şu ana kadar hazırladıkları 35 eylem planını uygulamaya geçirdiklerini söyledi. 

343 BİN İĞDE AĞACIMIZ VAR

36’ncı eylem planının iğde için hazırlandığını belirten Eroğlu, “Ormanlık alanlara dikilecek. Bir hafta önce talimat verdim. Eylem planını hazırlıyorlar” diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de 343 bin iğde ağacı bulunuyor. 2016’da 4 bin 520 ton iğde meyvesinin üretildiği Türkiye’de, iğde ihtiyacı büyük ölçüde ithalatla sağlanıyor.

SATICILARA GÖRE İĞDENİN FAYDALARI

İshali durdurur

Öksürüğe iyi gelir

Vücüt direncini artırır

Bağırsağa faydalıdır

İdrar sorunlarını düzenler

Mide bulantısını ve kusmayı önler

Ağzı temizler

Soğuk algınlığına iyi gelir

Grip önleyicidir

Cinsel gücü artırır

Egzamayı giderir

Böbrekleri çalıştırır

 

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