Delta Airlines pilotu bir kadın yolcuyu yumrukladı

haberturk.com'un derlediği habere göre, Delta Airlines pilotunun bir yolcuyu yumrukladığı görüntüler büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pilot, 21 Nisan tarihinde uçağın Atlanta’ya inmesinin ardından çıkan kavgaya müdahale ederken görülüyor. Uçaktan inen iki kadın yolcu kavga ederken onları ayırmaya çalışan pilot, kadınlardan birinin kolu kafasına çarpınca sinirleniyor ve kadını yumrukluyor.

TUVALETE GİDEN YOLCUYU UÇAKTAN ATTILAR

Delta Airlines, geçen hafta da kalkış sırasında tuvalete gittiği gerekçesiyle bir yolcusunu uçaktan indirmek istemiş, yolcunun itirazları üzerine uçuşu iptal etmişti.

Büyük tepki yaratan olayda, Delta Airlines’ın Atlanta’dan Milwaukee’ye sefer yapacak uçağı kalkış öncesinde yoğunluktan dolayı pistte beklemeye başladı. Bu sırada Kima Hamilton isimli yolcu yerinden tuvalete gitmek istedi ancak kabin memurları uçuş sırasını kaçırabileceklerini belirterek Hamilton’a izin vermedi. Ancak kalkış süresi uzayınca Hamilton tuvaleti kullandı, geri döndüğünde ise kaptan anons yaparak Hamilton’ın indirilmesi için uçağın kapıya geri döneceklerini duyurdu. Uçaktaki görevliler de Hamilton’u kuralları bozduğu gerekçesiyle uçaktan indirmeye çalıştı. Yanlış bir şey yapmadığını, sadece tuvalete gittiğini söyleyen Hamilton diğer yolculardan da destek alarak uçaktan inmeyi reddetti.

Sonuçta kapıya yönelen uçaktaki tüm yolcular indirildi. FBI tarafından sorgulanan Hamilton ise, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

ABD havayolu şirketi United Airlines’ın geçen ay başında fazla bilet sattığı bir yolcuyu darp ederek uçaktan indirmesi büyük tepki yaratmıştı.