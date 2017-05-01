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01 MAYIS 2017
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Recep Tayyip Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan'dan çok daha fazla turist bekliyoruz

Türkiye-Hindistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek "Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz" dedi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:30:00 Güncelleme: 11:27:43 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hindistan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ve Hindistan arasındaki ikili ekonomik ilişkilerinin önemine değinen Erdoğan, "Hindistan'dan bir çok daha fazla turist bekliyoruz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyorum. Turist sayılarının artırılması ulaşımın geliştirilmesini ve gerekli kılıyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Esasen Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ilişkilerimize hep dostluk ve işbirliği hakim olmuştur. Kapsamlı ekonomik ortaklık müzakerelerini başlatmamızın isabetli olacağını düşünüyorum.

İkili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhinde gerçekleştiği bir gerçektir. Karşılıklı yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin hızla dengelenmesini önemli görüyorum. Ülkemize yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız."

"KENDİ MİLLİ PARALARIMIZLA İTHALAT VE İHRACAT YAPABİLİRİZ"

"Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz. Türkiye, genç ve nitelikli iş gücü, gelişmiş alt yapısı ile bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör haline ekonomik olarak gelmiştir.

Ekonomimiz son 10 yılda istikrarlı ve kesintisiz büyüme performansı sergilemiştir. Tüm yatırımcılar şundan emin olsun, Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Kanunlarımız, yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde, düzenleyici bir anlayışla uygulanmaktadır. Ekonomideki yapısal reformlara büyük önem veriyoruz. Asya ve Avrupa kıtalarını, İstanbul Boğazı'nın altından bir araya getiren Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni açtık. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü de hizmet vermeye başladı. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının inşası sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini de 18 Mart'ta attık. Kanal İstanbul'da ilgili hazırlık çalışmaları sürüyor. Daha pek çok dev yatırım devam etmektedir. Başlaması planlanan yatırımlarımız da var."

"HİNDİSTAN'DAN ÇOK DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ"

"Hindistan'dan biz çok daha fazla turist bekliyoruz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyorum. Turist sayılarının artırılması ulaşımın geliştirilmesini ve gerekli kılıyor. THY ve Atlas Jet, sefer sayıları ile güzargahlarını artırmak istiyorlar."

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YORUMLAR 6
  • Misafir 28 dakika önce
    çok güzel hareketler bunlar, hayır
  • Misafir 28 dakika önce
    lafı bile var hint fakiri die :) ama gelecek 10 yıl içinde sıçrama yapacak ülkelerden biri şimdiden yatırım yapmak iyidir
  • Misafir 39 dakika önce
    Seviyoruz ama önce hissediyoruz ve anlıyoruz sizi.Çalışacağız, çalışacağız ve de çalışacağız.
  • Misafir 45 dakika önce
    Kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz, olayı nasıl oluyor çok merak ediyorum. 1 e 1 mi sayılıyor? Yoksa gene dolara endeksli ama arada milli para varmış gibi mi görünüyor... Açıklama yapılsa sevinirim.
  • Misafir 48 dakika önce
    sayın reisim adamlar fakirliğin zirvesinde yaşıyorlar sen turist bekliyorsun adamlarla dalga geçer gibi
  • Misafir 27 dakika önce
    Hindistan da ülkemizin nüfusunun 3 katı kadar aşırı zengin kesim var.
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