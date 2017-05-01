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Kümelenme destek sözleşmeleri
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Kümelenme destek sözleşmeleri yarın imzalanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin imalat sanayisinde üretim ve bilgi temelli dönüşümünü sağlamak için uygulanan Kümelenme Destek Programı 2. Çağrı Dönemi sözleşmelerinin yarın imzalanacağı bildirildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:49:23 Güncelleme: 13:51:38 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı 2. Çağrı Dönemi sözleşmelerinin yarın imzalanacağını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2. destek çağrısına 27 Şubat 2015 tarihinde çıkıldığı hatırlatılarak, 16 küme birlikteliğinin başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu küme birlikteliklerinden 5'iyle yarın kümelenme destek sözleşmeleri imzalanacağı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sözleşmesi imzalanacak kümelenme birlikteliklerinin 5 yıllık toplam iş planı bütçesi 102 milyon lira olup bu bütçenin yüzde 50'si olan 51 milyon lira Bakanlığımız tarafından hibe olarak desteklenecektir. Gemi sanayiinden ev tekstiline, enerji sektöründen sağlık endüstrisine çeşitli sektörler bu vesile desteklenmiş olacaktır. Verilecek bu destekler ile sanayimizde birçok alanda yapısal dönüşümler gerçekleşecektir."

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