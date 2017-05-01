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Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:12:37 AA

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta ekime başladı. Çiftçilerin bu yaz 700-800 kilogram ürün alması öngörülüyor

  • 1 Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler
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    Ülkenin pamuk ihtiyacının yarısına yakınının karşılandığı Şanlıurfa'da, stratejik bitki olması nedeniyle bu ürünün ekim alanı her geçen yıl artıyor. 

  • 2 Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler
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    Bölgede yetiştirilen pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlanıyor.

  • 3 Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler
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    Çiftçiler, Güneydoğu Anadolu Projesi'yle (GAP) artan sulama imkanları sayesinde daha yeşil bir çehreye kavuşan Harran Ovası'nda pamuk ekimi için hazırlıklara başladı.

  • 4 Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler
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    Baharın gelmesiyle nadasa bıraktıkları tarlaları ekime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışan çiftçiler, kentteki tohum ve gübre bayilerinden randevuyla satın aldıkları ürünleri araçlarına yükleyerek tarlanın yolunu tutuyor.

  • 5 Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler
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    Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun daha önceleri Çukurova bölgesinin ürünü olarak bilindiğini ancak GAP'ın önemli bir bölümünün hayata geçirilmesiyle üretimin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kaydığını söyledi.

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