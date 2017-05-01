Çiftçiler bu yaz 700-800 kilogram ürün alabilirler

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Havaların ısınmasıyla ekime başladıklarına değinen Yıldız, "Geçen sezon hem verim hem de fiyat anlamında bizler için iyi bir yıl oldu. Geçen yıl pamuk fiyatlarının iyi olması çiftçileri bu ürüne yönlendirdi. Ovada bu yıl neredeyse herkes pamuk ekiyor." dedi.