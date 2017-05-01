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Venezuela, Nicolas Maduro, asgari ücret, zam
İŞ-YAŞAM

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 60 zam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, görevden alınması talebiyle düzenlenen gösterileri durdurmak amacıyla hem maaşlara zam yapıyor hem de bedava ev dağıtıyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:56:50 Güncelleme: 15:05:13 İHA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, görevden alınmasına yönelik protestolara karşı koymak için, asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapacağını ve bedava ev dağıtacağını açıkladı. 

Maduro, pazar günü katıldığı bir televizyon programında 1 Mayıs'tan itibaren maaşlara yüzde 60 zam geleceğini ifade etti. Buna göre işçiler, her ay gıda ihtiyaçları da dahil olmak üzere en az 200 bin Venezuela bolivarı yani 72 lira kazanacak.

YÜZLERCE BEDAVA EV DAĞITILDI

Üç haneli enflasyon rakamları, işçilerin kazançlarını aşındırdığı için bu sene 3. kez maaşlara zam yapıldı. Maduro ayrıca, yetkililerin birkaç eyalette yüzlerce evin anahtarını dağıttığını belirtti. 

Maduro'nun istifasını isteyenlerin düzenlediği protestolarda nisan ayında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmişti. Maduro, muhalifleri kendisini devirmek için komplo kurmakla suçluyor.

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