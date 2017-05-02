Türk müteahhitlere Hindistan yolu gözüktü

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Türkiye-Hindistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada ekonomik işbirliğinin artırılmasını istedi. Hindistan Başbakanı Shri Narenrdra Modi de “Gelen güçlerimizi birleştirelim” mesajı verdi.



Habertürk Gazetesi'n göre, Erdoğan forumda Türk müteahhitlerinin Hindistan’daki gayrimenkul projelerinde yer almaya hazır olduğunu vurguladı. Hindistan’a yerli para ile ticaret çağrısı yapan Erdoğan, “Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız” dedi. Hindistan’ın yüksek teknoloji, bilgisayar yazılımı ve uzay endüstrisinde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Erdoğan, bu alanlarda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Türk özel sektörünün özellikle inşaat alanında dünya pazarlarında önemli başarı gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, “Ülkemiz bugüne kadar üstlendiği 342 milyar dolarlık iş hacmiyle dünyanın ikinci büyük müteahhitlik sektörüne sahip.Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 şirketimiz var. Hindistan hükümetinin hayata geçirdiği ‘100 Akıllı Şehir’ ve ‘Hindistan’da Yap’ projelerinin Hindistan’ın kalkınmasına ve kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacağı ortadadır. Bu projelere Türk müteahhitlik firmaları katkıda bulunabilir.” Başbakan Modi de 15 milyon ev inşa edeceklerini belirterek “Türk şirketleri bu sürece kolayca katılabilir” diye konuştu.

Turizmin de işbirliğinin geliştirilebileceği bir başka alan olduğunu belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 25 milyon yabancı turist ülkemizi ziyaret etti. Bu bizim için ideal bir rakam değil. Bunların arasında Hint turistlerin sayısı sadece 79 bin. Halbuki Hindistan’dan çok daha fazla turist bekliyoruz. Özellikle balayı için ülkemiz çok müsait, bunun için de bekliyoruz” dedi.

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Enerji alanında da iki ülke arasında büyük potansiyel olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:“Yenilenebilir enerji başta olmak üzere tecrübelerimizden karşılıklı olarak faydalanabiliriz. Nükleer enerji ülkelerimiz açısından diğer işbirliği alanı olabilir.”Serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine başlanacağını kaydeden Erdoğan, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’nun İstanbul’da, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK’in Yeni Delhi’de ofis açmasını önerdi.