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KDV ve ÖTV'de indirim süresi uzatıldı

Beyaz eşyada sıfır ÖTV ve mobilyada KDV indirimini 30 Eylül'e kadar uzatıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 09:26:34 Güncelleme: 10:37:41 Reuters

Beyaz eşyada özel tüketim vergisini (ÖTV) sıfırlayan ve mobilyada katma değer vergisi (KDV) indirimini uzatan kararname yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 29 Nisan tarihli sayısında yer alan  Bakanlar Kurulu kararıyla göre, 30 Nisan'da sona ermesi öngörülen beyaz eşya satışlarında sıfır ÖTV ile mobilya  satışlarında yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz haftalarda söz konusu indirimlerin uzatılması kararı alındığını söylemişti.

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