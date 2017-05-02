Benzinde 9 kuruş indirim yapıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5,24 liradan 5,15 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatında en son 26 Nisan Çarşamba günü 14 kuruş indirim yapılmıştı.
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YORUMLAR 28
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Misafir 2 saat önce4.50 ye gelmesi lazim en azindan00
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Misafir 3 saat öncegüzel00
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Misafir 4 saat önceepdk tavan fiyat uygulamasina gecmeli dolar 40kurus dustu brent petrol 3 dolar geriledi yapilan indirimler yetersiz halk kandiriliyor suan benzin 5tlnin altina dusmus olmaliydi.30
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Misafir 5 saat önce2023 te süper güç olmamıza 6 yıl kaldı. Biraz daha dişimizi sıkalım. Vergilerin normale indiği günler yakındır30
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Misafir 2 saat önceİÇTİĞİN SEYDEN BEN DE İSTİYORUM00
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Misafir 5 saat önceŞu yakıttakı vergiyi indirin artık30
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Misafir 5 saat öncezam veya indirim petrol veya benzin %3+veya 3%- olmadığı sürece fiyat değişmez cuma akşamı benzinde indirim olacağını biliyodum00
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Misafir 5 saat öncesöz konusu indirimin olması değil söz konusu indirimlerin sabit olmasıdır yani standart olmalı bunun denetimini devlet yapmalı iç anadoludaki illerde petrol sahibinin birisi 2.55 verirken yanındaki 2.95 diğeri 2.20 e veriyor bu adaletmi yani bunun denetimini ısrarla istiyoruz devletimizden00
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Misafir 5 saat önceZam geldimi zevkten yorum yazanlar indirim geldiği zaman sus pus neden acaba?30
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Misafir 5 saat öncekesin daha büyük zam gelecek.30
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Misafir 5 saat önceLpg yaptırdık zam üstüne zam geldi 11 kuruşluk indirim neye yarar00
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Misafir 5 saat öncemazota neden gelmiyor o da petrolden yapılmıyor mu?00
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Misafir 6 saat öncemotorin baska birseyden mi uretiliyor ona niye indirim yok ?00
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Misafir 6 saat önceÇok indirim olmuş gerçekten.00
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Misafir 6 saat öncedunyanın en pahalı benzinini kullanırken 10 kurus zamma sevinelim mi üzülelim mi30
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Misafir 6 saat öncemazot 1 tl, benzin 1.50 kuruş olmalı00
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Misafir 6 saat öncezam %1 indirim ,mazota yok mu indirim.......00
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Misafir 6 saat öncezam yaparken kepçeyle indirim yaparken çay kaşığıyla artık benzin mazot 3lira olsun..bugün lüks yatlarda 2lira mazot revamı çiftçi 4,5lira öderken30
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Misafir 6 saat öncemazot. mazota yokmu00
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Misafir 6 saat önceCok az. Zam yapmaya gelince saglam yapıyorlar. Adaletin olmadıgı bir yer oldu burası. Herkes kafasın a göre oynuyor. Su an benzin in 4.40 civarında olması gerekiyor !!!! Uyuyun kuzular uyuyun00
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Misafir 6 saat önceotogaz da indirim bekliyoruz..00
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Misafir 6 saat önceMotifinde de bekliyoruz. Dolar yükselince aynı gün zam düşünce 10 gün sonra indirimcik yapıyorlar. EPDK tavan fiyata geçmeli...00
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Misafir 6 saat önce:) Kürekle bindirdiniz yavaş yavaş avuçla indirirsiniz artık.00
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Misafir 6 saat önce3,8 TL olması gerekir.Benzinli arabalar kapının önünden çıkamıyor00
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Misafir 6 saat öncezam olurken aninda yapan benzin istasyonlari indirim oldugunda da aninda yapiyorlarmi denetleniyormu bunlar acaba !..00
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Misafir 6 saat önce3tl olana kadar ne indirim yaparsaniz yapin ilgilenmiyorum...00
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Misafir 6 saat önce3tl olana kadar ne indirim yaparsaniz ilgilenmiyorum...00
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Misafir 6 saat önceindirim dediniz inmedi anlamadık bu işi00
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