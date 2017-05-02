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benzin
İŞ-YAŞAM

Benzinde 9 kuruş indirim yapıldı

Dolardaki düşüş sayesinde benzin fiyatlarına bir hafta içerisinde ikinci indirim geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 09:58:55 Güncelleme: 16:17:37 AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5,24 liradan 5,15 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 26 Nisan Çarşamba günü 14 kuruş indirim yapılmıştı.

 

 

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YORUMLAR 28
  • Misafir 2 saat önce
    4.50 ye gelmesi lazim en azindan
  • Misafir 3 saat önce
    güzel
  • Misafir 4 saat önce
    epdk tavan fiyat uygulamasina gecmeli dolar 40kurus dustu brent petrol 3 dolar geriledi yapilan indirimler yetersiz halk kandiriliyor suan benzin 5tlnin altina dusmus olmaliydi.
  • Misafir 5 saat önce
    2023 te süper güç olmamıza 6 yıl kaldı. Biraz daha dişimizi sıkalım. Vergilerin normale indiği günler yakındır
  • Misafir 2 saat önce
    İÇTİĞİN SEYDEN BEN DE İSTİYORUM
  • Misafir 5 saat önce
    Şu yakıttakı vergiyi indirin artık
  • Misafir 5 saat önce
    zam veya indirim petrol veya benzin %3+veya 3%- olmadığı sürece fiyat değişmez cuma akşamı benzinde indirim olacağını biliyodum
  • Misafir 5 saat önce
    söz konusu indirimin olması değil söz konusu indirimlerin sabit olmasıdır yani standart olmalı bunun denetimini devlet yapmalı iç anadoludaki illerde petrol sahibinin birisi 2.55 verirken yanındaki 2.95 diğeri 2.20 e veriyor bu adaletmi yani bunun denetimini ısrarla istiyoruz devletimizden
  • Misafir 5 saat önce
    Zam geldimi zevkten yorum yazanlar indirim geldiği zaman sus pus neden acaba?
  • Misafir 5 saat önce
    kesin daha büyük zam gelecek.
  • Misafir 5 saat önce
    Lpg yaptırdık zam üstüne zam geldi 11 kuruşluk indirim neye yarar
  • Misafir 5 saat önce
    mazota neden gelmiyor o da petrolden yapılmıyor mu?
  • Misafir 6 saat önce
    motorin baska birseyden mi uretiliyor ona niye indirim yok ?
  • Misafir 6 saat önce
    Çok indirim olmuş gerçekten.
  • Misafir 6 saat önce
    dunyanın en pahalı benzinini kullanırken 10 kurus zamma sevinelim mi üzülelim mi
  • Misafir 6 saat önce
    mazot 1 tl, benzin 1.50 kuruş olmalı
  • Misafir 6 saat önce
    zam %1 indirim ,mazota yok mu indirim.......
  • Misafir 6 saat önce
    zam yaparken kepçeyle indirim yaparken çay kaşığıyla artık benzin mazot 3lira olsun..bugün lüks yatlarda 2lira mazot revamı çiftçi 4,5lira öderken
  • Misafir 6 saat önce
    mazot. mazota yokmu
  • Misafir 6 saat önce
    Cok az. Zam yapmaya gelince saglam yapıyorlar. Adaletin olmadıgı bir yer oldu burası. Herkes kafasın a göre oynuyor. Su an benzin in 4.40 civarında olması gerekiyor !!!! Uyuyun kuzular uyuyun
  • Misafir 6 saat önce
    otogaz da indirim bekliyoruz..
  • Misafir 6 saat önce
    Motifinde de bekliyoruz. Dolar yükselince aynı gün zam düşünce 10 gün sonra indirimcik yapıyorlar. EPDK tavan fiyata geçmeli...
  • Misafir 6 saat önce
    :) Kürekle bindirdiniz yavaş yavaş avuçla indirirsiniz artık.
  • Misafir 6 saat önce
    3,8 TL olması gerekir.Benzinli arabalar kapının önünden çıkamıyor
  • Misafir 6 saat önce
    zam olurken aninda yapan benzin istasyonlari indirim oldugunda da aninda yapiyorlarmi denetleniyormu bunlar acaba !..
  • Misafir 6 saat önce
    3tl olana kadar ne indirim yaparsaniz yapin ilgilenmiyorum...
  • Misafir 6 saat önce
    3tl olana kadar ne indirim yaparsaniz ilgilenmiyorum...
  • Misafir 6 saat önce
    indirim dediniz inmedi anlamadık bu işi
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