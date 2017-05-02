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Benzin ve otogaz fiyatlarına indirim geliyor

Dolardaki düşüş sayesinde benzin fiyatlarına bir hafta içerisinde ikinci indirim geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzinde 11 kuruş indirim beklendiğini açıkladı. Otogazda da 10 kuruşluk indirim yolda

02 Mayıs 2017 Salı, 09:58:55 Güncelleme: 10:20:27 AA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından itibaren benzin grubunda 11 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 03 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş, otogazda 10 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 02 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.

Yapılacak indirimin ardından İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı 5.10 liraya gerileyecek. Otogazın litre fiyatı da İstanbul'da 2.89'dan 2.79'a, Ankara ve İzmir'de ise 2.85 liradan 2.75 liraya inecek.

Benzin fiyatlarında son indirim 25 Nisan'da yapılmış ve benzinin pompa fiyatı 14 kuruş düşürülmüştü.  

İNDİRİMİN ARDINDAN DEPO KAÇA DOLACAK?

Benzindeki indirimin ardından daha önce 234,45 TL'ye dolan 45 litrelik bir otomobil deposu, bu geceden itibaren 229,5 TL'ye dolacak. Yani depo başına indirim ortalama 5 TL civarında olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

 

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