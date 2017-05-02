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Donald Trump, ABD, benzin. vergi
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Trump benzine vergiyi arttırmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, altyapı yatırımlarına fon sağlamak için benzin fiyatlarını 24 yıl aradan sonra ilk defa arttırmayı düşündüğünü açıkladı

02 Mayıs 2017 Salı, 11:15:19 Güncelleme: 11:18:28 HABERTURK.COM

Bloomberg televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede eskimiş olan yol ve otobanların yapımı için benzin vergisini artırmayı düşündüğünü belirterek, “Bu para karayollarına harcanacak. Bunu ciddi bir şekilde düşünüyorum” dedi.

Trump, kurumlar vergisinin yüzde 35’ten yüzde 15’e indirilmesini öngören tartışmalı yeni vergi planını geçen hafta açıklamıştı.  

Trump'ın benzin üzerindeki vergileri arttırmasının, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ulaşm kuruluşları tarafından desteklendiği ancak halk arasında tepkilere yol açabileceği belirtiliyor. ABD'de benzin üzerindeki federal vergi oranları en son 1993 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından bütçe açığını kapatmak amacıyla arttırılmıştı.

Benzin fiyatlarının düşük olduğu ülkelerden ABD’de bir litre benzinin fiyatı 0.70 dolar civarında.

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