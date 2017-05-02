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akıllı ve çevreci sistem, Karayolları Genel Müdürlüğü
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Karayollarında "akıllı ve çevreci sistem" dönemi başlıyor

Karayollarında trafik güvenliği çalışmalarına devam edilirken, konforlu bir seyahat için çevre dostu ve akıllı ulaşım sistemleri de yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda toplam 450 milyon lira harcama yapılacak

02 Mayıs 2017 Salı, 11:17:14 Güncelleme: 11:20:15 AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yollarda konforlu ve güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliği hizmetleri için bu yıl 364 milyon lira, Kaza Kara Nokta Projeleri için 55 milyon lira, Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi için 3 milyon lira ve akıllı ulaşım sistemleri için 28 milyon lira olmak üzere, toplam 450 milyon lira harcama yapılacak.

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkileyerek akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasına neden olurken, GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak karayolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleşen akıllı sistemler, sürücüleri, buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendiriyor. Söz konusu sistem, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında önemli bir görev üstleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Trabzon, Van ve Antalya'da akıllı ulaşım sistemleri merkezi kuran KGM, sistemin yaygınlaştırılması için düğmeye bastı. Önemli noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarıyla yol durumu hakkında sürücülere bilgiler aktaran sistemin, gelecek yıllarda daha geniş bir alanda kullanılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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