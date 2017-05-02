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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Wales'e daveti iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in, "World Cities Expo Etkinliği" davetli listesinden çıkartıldığını duyurdu. Peki Wikipedia ne zaman açılacak?

02 Mayıs 2017 Salı, 11:36:56 Güncelleme: 12:13:25 AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i "World Cities Expo Etkinliği" davetli listesinden çıkardı.

Belediyenin Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, World Cities Expo Etkinliği davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"World Cities Expo İstanbul 2017", akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-18 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Daha önce yapılan açıklamada katılımcılar arasında Steve Jobs’la beraber Apple’ı kuran Steve Wozniak, Wikipedia’nın iki kurucusundan biri olan Jimmy Wales ve Intellectual Ventures mucitlerinden dünyaca ünlü teknoloji fütüristi Pablos Holman'ın yer alacağı belirtilmişti. 

WİKİPEDİA NE ZAMAN AÇILACAK?

Wikipedia içeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde yetkililer Wikipedia yasağının kaldırılacağını belirtiyor.

Türkiye'nin ilgili kurumları, son dönemde çeşitli sosyal medya şirketleri ve internet siteleriyle temaslarını yoğunlaştırırken, söz konusu mecralardan şu adımları atmalarını talep ediyor:

- Türkiye'de temsilcilik açılması,

- Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi,

- Mahkeme kararlarının uygulanması,

- Türkiye'ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamaları.

ERİŞİM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi kabul edilen ve kolektif olarak oluşturulan Wikipedia’ya idari kararla erişim yasağı getirilmişti. Yetkililer, Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ’la aynı zeminde gösteren yayınlar nedeniyle böyle bir karar alındığını belirterek, içeriklerin kaldırılması halinde erişim yasağının da kalkacağını bildirmişti.

 

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