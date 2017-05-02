Su borusunda çilek yetiştiriyorlar

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Geçen yıl başlattıkları projenin devamı olarak bu yıl su borusu içerisinde çilek üretimini yaptıklarını anlatan Palandöken İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, amaçlarının toprağı ya da yeri uygun olmayan üreticilerin veya hobi amacı ile çilek yetiştirmek isteyenlere bu modeli göstermek olduğunu belirtti.