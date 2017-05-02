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Su borusunda çilek yetiştiriyorlar

02 Mayıs 2017 Salı, 12:43:03 DHA

Erzurum'un merkez Palandöken İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, hizmet binası bahçesindeki demirlere monte ettirdiği su borularının içine ziraat mühendisleri ile birlikte çilek fideleri ekti. Yakında organik yetiştirecekleri çileklerin hasadını yapacaklarını vurgulayan Yiğit, "Kimse, 'Toprağım yok' diye üzülmesin" dedi

  • 1 Su borusunda çilek yetiştiriyorlar
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    Beton yığınları arasında yaşayanların da yeşilin huzur verici güzelliğini yaşamaları, evlerinin balkon ve duvarlarında tarım yapılabileceğini göstermek için su borusunda çilek yetiştirmeye başlayan ziraatçiler örnek olmak istiyor.

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    Geçen yıl başlattıkları projenin devamı olarak bu yıl su borusu içerisinde çilek üretimini yaptıklarını anlatan Palandöken İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Yiğit, amaçlarının toprağı ya da yeri uygun olmayan üreticilerin veya hobi amacı ile çilek yetiştirmek isteyenlere bu modeli göstermek olduğunu belirtti.

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    Müdürlüğün bahçe duvarına bu işlemi yapmalarındaki amaçlarının müdürlüğe gelen ya da buradan geçenlerin dikkatini çekmek olduğunu sözlerine ekleyen Yiğit şunları söyledi:

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    "Kimse, 'Toprağım yok' diye üzülmesin. Ömemli bir meliyeti de yok. Bildiğimiz su borularına bir takım uygulamalar yaparak borunun üzerine de delikler açıp, çilek fidelerini içerisine yerleştirdik.

  • 5 Su borusunda çilek yetiştiriyorlar
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    Boruların içerisine daha önceden damlama sulama sistemimizi bağlıyoruz.

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