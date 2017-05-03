İŞ-YAŞAM
03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?

02 Mayıs 2017 Salı, 16:23:19 HABERTURK.COM

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler araştırmasını yapan Ranstad isimli firma, birçok insan kaynakları uzmanı, yöneticisi ve üst düzey yöneticilerle görüşmeler sağladı. Yapılan bu görüşmeler neticesinde "Türkiye'de en çok kazandıran meslekler" ortaya çıkmış oldu. İşte Türkiye'de en çok kazandıran meslekler!

  • 1 Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?
    1 | 44

    Meslek tercihi yapacak ya da iş arayan, kariyerine farklı bir şekilde yön vermek isteyenlerin rehberi olabilecek araştırma, farklı mesleklerin hangi sektörlerde ne kadar maaş aldıklarını bizlere gösteriyor.

    Ranstad isimli firma, Türkiye genelinde üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları ile görüşmeleri sonucunda, 2016 yılındaki maaş tablosunu ortaya çıkardı. Araştırmayı 5 farklı sektörde değerlendiren firma, Türkiye'de tüm mesleklerin bu sektörlere göre minimum ve maksimum maaşlarını bizlere sundu.

  • 2 Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?
    2 | 44
  • 3 Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?
    3 | 44
  • 4 Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?
    4 | 44
  • 5 Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?
    5 | 44

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000