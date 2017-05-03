Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?

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Meslek tercihi yapacak ya da iş arayan, kariyerine farklı bir şekilde yön vermek isteyenlerin rehberi olabilecek araştırma, farklı mesleklerin hangi sektörlerde ne kadar maaş aldıklarını bizlere gösteriyor.

Ranstad isimli firma, Türkiye genelinde üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları ile görüşmeleri sonucunda, 2016 yılındaki maaş tablosunu ortaya çıkardı. Araştırmayı 5 farklı sektörde değerlendiren firma, Türkiye'de tüm mesleklerin bu sektörlere göre minimum ve maksimum maaşlarını bizlere sundu.