Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,31 arttı. Piyasa beklentileri enflasyondaki artışın yüzde 1.3 olacağı yönündeydi.

TÜFE’de 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,66 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 artış gösterdi.

Aylık en yüksek artış yüzde 9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,02 ile haberleşme oldu

Yıllık en fazla artış yüzde 21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,94, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,68 ve sağlık yüzde 13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Nisan 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA DURUM

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,01 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,80 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,04 artış ve su sektöründe yüzde 0,62 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,15 ile tütün ürünleri, yüzde 3,43 ile içecekler, yüzde 2,15 ile kağıt ve kağıt ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 2,03, ham petrol ve doğal gaz yüzde 1,80 ve diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 0,49 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.