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Yurtdışı yerleşik milyoner sayısı,
İŞ-YAŞAM

Yurtdışı yerleşik milyoner sayısı 10 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurtdışı yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 10 bine yaklaştı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:28:19 Güncelleme: 11:53:08 AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2010 yılında hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurtdışı yerleşik mudi sayısı bin 49, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 8 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yurtdışı yerleşik mudi sayısı 2011'de bin 499'a, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 16 milyar 430 milyon lira oldu. Yurtdışı yerleşik mudi sayısı 2012'de 2 bin 308'e, 2013'te 3 bin 652'ye, 2014'te 4 bin 188 ve 2015'te 5 bin 489'a ulaşırken, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 2012'de 18 milyar 634 milyon lira, 2013'te 34 milyar 270 milyon lira, 2014'te 39 milyar 38 milyon lira ve 2015'te 55 milyar 333 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçen yılın sonunda sayısı 7 bin 32 olarak kaydedilen yurtdışı yerleşik milyonerlerin, bankalardaki parası da 59 milyar 829 milyon lira oldu.

3 AYDA YURTDIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 2 BİN 325 KİŞİ ARTTI

BDDK verilerine göre, yurtdışı yerleşik mudi sayısı bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 325 kişi daha arttı. Mart sonu itibarıyla 9 bin 357'ye ulaşan yurtdışındaki milyonerlerin hesaplarındaki para miktarı da 64 milyar 670 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurtdışı yerleşik mudilerin bankadaki 64 milyar 670 milyon lirasının 6 milyar 26 milyon lirası yerel para, 58 milyar 371 milyon lirası yabancı para, 273 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan yurtdışında yerleşik mudi sayısı ve bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı şöyle:

Dönem Bankadaki Hesap (Milyon TL) Yurtdışı Yerleşik Mudi Sayısı 
2010 8.670 1.049
2011 16.430 1.499
2012 18.634 2.308
2013 34.270 3.652
2014 39.038 4.188
2015 55.333 5.489
2016 59.829 7.032
2017 64.670 9.357
İlk 3 ay    

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