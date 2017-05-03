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EBRD en büyük yatırımı Türkiye'ye yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Dış İlişkiler Direktörü Anthony Williams, bankanın 2017’de en büyük yatırımı Türkiye’ye yapmasını beklediklerini söyledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:12:36 Güncelleme: 12:15:18 AA

Williams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD’nin, 1.9 milyar avro ile geçen yıl en büyük yatırımı Türkiye’de yaptığını hatırlattı. Türkiye'nin, Bankanın geçen yıl gerçekleştirdiği 9.4 milyar avroluk yatırım içindeki payının yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade eden Williams, "Türkiye’nin 2017’de en fazla EBRD finansmanını alan piyasa olmasını bekliyoruz." dedi.

Bankanın yatırımlarıyla Türkiye’de özel sektörün gelişmesini hedeflediğine işaret eden Williams, "Türkiye’de bu yıl yapacağımız yatırımlar, ülkedeki genel yatırım ortamına da bağlı olacaktır." diye konuştu.

Merkezi Londra’da bulunan ve Doğu Avrupa, Rusya, eski Sovyet ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kalkınmayı destekleyici yatırımlar yapan EBRD, 2009'dan beri Türkiye’de enerji, altyapı, tarım ve finans alanında 227 projeye finansman sağlayarak veya ortak olarak yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

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