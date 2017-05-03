EBRD en büyük yatırımı Türkiye'ye yapacak

Williams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD’nin, 1.9 milyar avro ile geçen yıl en büyük yatırımı Türkiye’de yaptığını hatırlattı. Türkiye'nin, Bankanın geçen yıl gerçekleştirdiği 9.4 milyar avroluk yatırım içindeki payının yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade eden Williams, "Türkiye’nin 2017’de en fazla EBRD finansmanını alan piyasa olmasını bekliyoruz." dedi.

Bankanın yatırımlarıyla Türkiye’de özel sektörün gelişmesini hedeflediğine işaret eden Williams, "Türkiye’de bu yıl yapacağımız yatırımlar, ülkedeki genel yatırım ortamına da bağlı olacaktır." diye konuştu.

Merkezi Londra’da bulunan ve Doğu Avrupa, Rusya, eski Sovyet ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kalkınmayı destekleyici yatırımlar yapan EBRD, 2009'dan beri Türkiye’de enerji, altyapı, tarım ve finans alanında 227 projeye finansman sağlayarak veya ortak olarak yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.