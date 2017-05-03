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Kirazın fiyatı 15 liraya düştü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ilk hasadı nisan ayı ortasında yapılan ve manav tezgahlarında 85 liradan satışa sunulan kirazın kilogram fiyatı 15 liraya geriledi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:24:40 Güncelleme: 14:25:41 AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde nisan ayı ortasında ilk hasadı yapılarak, manav tezgahlarında 85 liradan satışa sunulan erkenci cins kirazın kilogram fiyatı 15 liraya düştü.

Sancaklıbozköy Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 190 bin dönüm arazide 760 bin adet kiraz ağacı bulunduğunu, yetiştirdikleri kirazın yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti.

İlçede bu yıl kiraz rekoltesinin 40 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Kocagöbek, üreticinin hem fiyat hem de rekolte yönünden yüzünün güleceğini dile getirdi.

Nisan ayında hasadı yapılan erkenci cinsi ilk hasat ürünün sembolik olarak 200 liradan satıldığını, iç piyasaya verilen ilk kirazların manav tezgahlarında kilogramının 85 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Kocagöbek, "Hasat edilen kirazımız pazara geldikçe gerçek fiyatını bulmuş olacak. Bizim beklentimiz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kirazın kilogram fiyatının 10-20 lira arasında oluşması yönünde. Kirazımız 15 gün içinde ihracatçı firmaların da piyasaya girmesiyle gerçek fiyatını bulacaktır." diye konuştu.

Kiraz üreticilerinden Ramazan Karabıyık da bu yıl ürün rekoltesi ve kalitesinin iyi olduğunu belirterek, "Geçen yıl yüzümüz gülmemişti, bu yıl ürünümüz para edecek." dedi.

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