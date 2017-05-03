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Moskova Metropolis II AVM'ye büyük ödül

Türk inşaat şirketi ESTA Construction’ın Moskova'da inşa ettiği alışveriş merkezi Metropolis II AVM, CRE Moscow Awards 2017’den ödülle döndü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:55:37 Güncelleme: 15:00:23

Dünyanın en lüks ve teknolojik stadı Krasnodar Arena, dünyanın en teknolojik ve ekolojik şehir parkı Krasnodar Central Park gibi inşa ettiği yapılarla adından söz ettiren ESTA Construction, The Commercial Real Estate Moscow Awards 2017’den ödülle döndü.

ESTA tarafından inşa edilen premium class alışveriş merkezi Metropolis II AVM, CRE Moscow Awards 2017’de ticari gayrimenkuller alanında, “Orta Ölçekli Ticari Merkez” kategorisinde Avenue South-West ve Kosino Park gibi önemli rakiplerini geçerek birinciliği elde etti. 2003 yılından beri dağıtılan The Commercial Real Estate Awards, Rusya’daki ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren kurumların katıldığı en önemli ve prestijli ödül töreni olma özelliği taşıyor.

ESTA tarafından dünyaca ünlü Capital Partners adına inşa edilen Metropolis II AVM projesi çok kısa bir sürede tamamlanarak 2016 yılında açıldı. Toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen projenin tüm mühendislik sistemleri ve inşaatı ESTA tarafından üstlenildi. Moskova’nın kalbinde, Kızıl Meydan’a sadece 10 dakika uzaklıkta bulunan Metropolis I’e ek olarak yükselen proje, 63 bin m² kapalı alana sahip A+ sınıfı AVM’ye ek olarak 27 bin m²’lik çok katlı otoparkı da kapsıyor.

"GURUR KAYNAĞI"

Ödülle ilgili konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “ESTA Construction olarak dünyada önemli bir başarıya daha imza attık ve çok güçlü rakiplerimizin yer aldığı CRE Moscow Awards 2017’den ödülle döndük. Türk şirketi olarak Moskova’nın kalbinde böyle bir projeyi hayata geçirmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarının jüri tarafından takdir edilmesinden de çok mutlu olduk. Metropolis II AVM projesinin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.
ESTA olarak Türkiye, Rusya ve tüm dünya pazarlarında sektörün en önemli iş ortaklarıyla iş birlikleri inşa ederek; güven odaklı, sorunsuz ve beklentilerin üzerinde memnuniyet duyulan projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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