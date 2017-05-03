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TUSKON iddianamesi tamamlandı, işte istenen cezalar

TUSKON ve üye şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:11:11 Güncelleme: 15:16:52 İHA

İddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu diğer 83 iş adamının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları istendi.

Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Federasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik "FETÖ/PDY" soruşturması tamamlanarak FETÖ lideri Fetullah Gülen ve 35'i tutuklu 85 iş adamı hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, İsa Akalın ve Emre Er adlı kişiler 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldı. İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gösterildi.

İddianamede firari şüphelilerden FETÖ lideri Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör rögütü kurmak veya yönetmek" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü,İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün'ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'nin örgüt üyeliği suçunun yanında "özel belgede sahtecilik" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istendi.

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