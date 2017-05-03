2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri'nin sosyal sorumluluk çerçevesinde yerli ve yabancı uzmanların katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Tekstil Sempozyumu Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.



Sempozyumda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Karaaslan, 2016’da ithal ürünler üzerinde yaptıkları kontroller hakkında bilgi verirken, bakanlık bünyesindeki 118 personelle denetimlerin aralıksız yürütüldüğünü, mevzuata uymayan firmalara önce süre verildiğini, aykırılığın giderilmemesi halinde 18 bin 377 liradan az olmamak üzere idari para cezası kesildiğini anlattı.

Karaaslan, mevzuata aykırı ürünün piyasaya arzının engellendiğini, arz edilenin toplandığını, gerekli hallerde imha edildiğini belirterek, 2016’daki denetim sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:"2011’den bu yana geçen 6 yılda toplamda 13 bin 903 firmamıza ait 5 milyon 727 bin 511 ürünün denetimini yaptık. Söz konusu dönemde 803 firmaya ait 193 bin 68 üründe güvensizlik tespit ettik ve firmalara 5 milyon 843 bin TL idari para cezası uyguladık. 2016’da ise 2 bin 603 firmamız tarafından ithal edilen ürünler arasından 2 milyon 258 bin 393 numune aldık. 65 firmada ve 51 bin 904 üründe güvensizlik tespit ettik. Güvensiz ürün ithal eden firmalara geçen yıl toplamda 1 milyon 86 bin lira idari para cezası uyguladık.Denetimlerde en problemli ürün grupları olarak ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri karşımıza çıkıyor. Örneğin, 2011’de güvensizlik oranı ayakkabıda yüzde 78, kırtasiyede yüzde 54’tü. 2016’da bu oranlar kırtasiyede yüzde 1,53’e, ayakkabıda yüzde 16,7’ye kadar indi. Özellikle ithal ayakkabıda hala arzu edilen yerde değiliz. Ancak her geçen yıl daha iyi bir noktaya gidiyoruz."





"KİRLİ ÜRÜN ORANI 2016'DA BİNDE 5'E İNDİ"



Ekonomi Bakanlığı İthalat Politikasını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Alper Sadık Tokgözlü de tekstil, hazır giyim, saraciye ve ayakkabıda İHKİB ve Ekoteks işbirliğiyle kanserojen boyar madde denetimi yaptıklarını belirterek, geçen yıl 12,1 milyar dolarlık ithal üründe Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) denetimi çerçevesinde 15 bin 569 numunede inceleme yapıldığını, bu incelemeler sonucunda 84 dosyanın kirli çıktığını bildirdi.



Tokgözlü, "2015’te 14 bin 875 numunede 133 kirli dosya çıktığını hesaba katarsak bir yılda bile önemli bir mesafe aldığımız görülüyor. Mevzuattaki yenilikler ve firmalarımızın giderek daha sorumlu davranmaları sayesinde ülkemize giren kirli ürün oranının giderek azaldığını görüyoruz. 2010’da yüzde 2,1 olan kirli ürün oranını, 2016’da binde 5’e kadar indirmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.





"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GÜVENSİZLİK SIFIRA YAKIN"



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy ise tüketicilerin ekonomik çıkarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak için de çalıştıklarını ifade etti.



Ersoy, tüketici sağlığını korumak için ürünlerde kullanılan kimyasallara ilişkin birtakım sınırlamalar getirdiklerini belirterek, "Tekstil sektöründe güvensizlik sıfıra yakın. Bu, Türk tekstil sektörünün dünyaya açık olmasının bir sonucudur. 2011’den bu yana 20’ye yakın düzenleme yapıldı. Dünyaya mal satabilmeniz için bu standartlara uymalısınız. Ürünler kimyasal risklerden arınmış olmalı." diye konuştu.