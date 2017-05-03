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ABD Merkez Bankası (FED), faizleri değiştirmedi!

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizlerini sabit tuttu. Dolar/TL Fed kararının ardından 3,5340 seviyelerinden işlem görüyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:08:10 Güncelleme: 21:28:30 HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası ( FED), ekonomistlerin merakla beklediği faiz kararını iki gün süren para politikası toplantısının ardından açıkladı. Dolar/TL Fed kararının ardından 3,5340 seviyelerinden işlem görüyor

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FED, FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Kurum, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında tuttu.

Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED, bundan iki toplantı sonra Mart ayında bir artırım daha yapmıştı.

Analistler, daha önce yaptığı tahminlerde faizlerin Haziran ayında artırılabileceğini öngörmüştü.

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, FED'in Haziran'da faiz artırmasını beklediğini ifade ederek, "Haziranda faiz artıracaklarını düşünüyoruz. FED, sıkılaştırma dönemlerinde sürpriz yapmayı sevmiyor ve eğer beklenmeyen bir şok, jeopolitik gelişme ya da ekonomik verilerde ani bir kötüleşme olmazsa Haziran'da muhtemel faiz artırır" dedi.

High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O’Sullivan da toplantıdan önce yaptığı açıklamada FED'in faiz artırmayacağını ifade etmiş ve "Fed bugün faiz artırmayacak. Çünkü üst üste faiz artırmak, verdikleri kademeli sıkılaştırma mesajına ters düşer" demişti.

O'Sullivan, FED’in, mayıs toplantısını pas geçtikten sonra haziranda faiz artırmasını beklediğini bildirdi.

 

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