Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap

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İşsizlik maaşı halen brüt asgari ücretin yüzde 80’i (Bin 422 TL) ile sınırlı ve en fazla 10 ay süreyle veriliyor. Mevcut sistemde işten atılan işçi peşin aldığı kıdem tazminatını, yeni işe başlayıncaya kadar bir güvence olarak görüyor. Yeni sistemde tazminat hemen ödenmeyeceği için, normalde 3 bin lira ücreti olan işçi bin 422 lira işsizlik maaşı ile nasıl geçinecek? 10 ay içinde iş bulamazsa ne yapacak?