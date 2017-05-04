Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap

En önemli belirsizlik konularından birini oranın ne olacağı oluşturuyor. 2012’de hazırlanan taslakta işverenden, brüt ücretin yüzde 4’ü oranında prim kesilmesi öngörüldü. İşçiler bu oranı düşük bulurken, işveren de yüksek olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Oran, kıdem tazminatı fonunun en kritik unsurlarından birini oluşturuyor.
Yeni sistemde kıdem tazminatı gün üzerinden ödenmeyecek. Hak edilen tarihte, hesapta ne kadar para birikmişse o alınacak. 30 günün karşılığı yüzde 8.3 oranında prim anlamına geliyor. Yüzde 8.3 oranında prim yatırılırsa 30 gün korunmuş olacak. İşveren örgütleri, prim oranının daha düşük olmasını, 20-25 yıllık sürede fonun nema getirisiyle aradaki farkın kapanacağını savunuyor. Ayrıca mevcut sistemde son brüt maaş üzerinden kıdem hesabı yapılıyor. Ancak yeni sistemde örneğin 10 yıl öncesi maaş üzerinden fona aktarılmak üzere kesinti yapılacağı için aradan geçen süredeki maaş artışlarının Fon’a nasıl yansıtılacağı soru işareti. Bu farkın yatırım araçlarında değerlendirilerek kapatılması ne kadar mümkün olacak? Yeni sistemle ilgili hak kaybı endişesi yaratan konulardan biri bu.
İşveren, primin geç yatırılmasından dolayı ortaya çıkacak gelir kaybından sorumlu tutulacak. İşveren buna rağmen ödemezse primin takibini işçi bizzat kendisi yapacak. Bunun için de dava açması gerekecek. Çalışmaya devam ederken işçinin patronu hakkında ödenmeyen prim için dava açmasının çok zor olacağı değerlendiriliyor.
Taslağa göre, işveren primi ödemezse veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu varsa, devlet katkısı yatırılmayacak. Taslak bu şekilde yasalaşırsa işveren yerine işçi cezalandırılacak ve işçi hak kaybına uğrayacak. Kıdem Tazminatı Fonu hesabına prim ödenmediği takdirde işçinin hak kaybının nasıl telafi edileceği önemli soru işaretleri arasında yer alıyor.
Mevcut sistemde haklı nedenle istifa eden işçi kıdem tazminatı alabiliyor, ama iş değişikliği gibi amaçlarla istifa edenler alamıyor. Taslakta, istifa eden işçiler için herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Bununla birlikte işveren kesimi, nitelikli işgücünün yüksek ücret teklifi aldığında istediği zaman iş değiştireceğini, bu durumda “işçi sadakati” sağlanamayacağını belirterek karşı çıkıyor. Getirilecek düzenlemede bu ayrıntı hem işçi hem de işveren açısından büyük önem taşıyor.
Kıdem tazminatı fonunu işletecek şirketi işveren seçecek. İşçi ise fonun hisse senedi, altın, döviz, tahvil gibi yatırım araçlarından hangisinde veya hangilerinde değerlendirileceğine, piyasaları sürekli takip ederek kendisi karar verecek. Aksi takdirde emeklilik şirketi riski ve kazancı düşük yatırım araçlarını tercih edeceği için işçinin kıdem tazminatı fonundaki parasının enflasyon karşısında erime riski ortaya çıkacak. Her işçi fon yönetme konusunda uzman olamayacağına göre, birikimin enflasyon karşısında erimesi nasıl önlenecek?
Yasa çıktığında çalışmakta oldukları işyerinde devam ettikleri sürece mevcut sistemde kalmak isteyenler için, halen 4 bin 426 lira olan kıdem tazminatı tavanı her yıl enflasyon oranında artırılarak uygulanacak. Yeni sisteme tabi olanlar açısından ise asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasındaki prime esas kazanç üzerinden prim kesilecek.
İşsizlik maaşı halen brüt asgari ücretin yüzde 80’i (Bin 422 TL) ile sınırlı ve en fazla 10 ay süreyle veriliyor. Mevcut sistemde işten atılan işçi peşin aldığı kıdem tazminatını, yeni işe başlayıncaya kadar bir güvence olarak görüyor. Yeni sistemde tazminat hemen ödenmeyeceği için, normalde 3 bin lira ücreti olan işçi bin 422 lira işsizlik maaşı ile nasıl geçinecek? 10 ay içinde iş bulamazsa ne yapacak?
1 yıl çalışan işçi, işten atıldığında kıdem tazminatını hemen alabiliyor. Yeni sistemde kıdem tazminatı alabilmek için en az 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim yatırma koşulu aranacak. Bu koşullar yerine getirildiğinde de birikmiş tazminatın ancak yarısı alınabilecek. Kıdem tazminatının tamamı emeklilik veya işçinin ölümü hallerinde ödenecek. Bunun dışında sadece konut alırken fonda biriken paranın yarısını çekmek de gündemde.