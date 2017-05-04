İŞ-YAŞAM

Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:14:32

Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç ile Tahsin Akça, yakında işçi ve işveren kesimiyle masaya yatırılacak kıdem tazminatı için 20 soruya 20 cevap verdi. İşte merak edilen her şey...

  • 1 Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap
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    1.Kıdem tazminatı fonu neden gündeme geldi?

  • 2 Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap
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    İş Kanunu’na 1975 yılında eklenen hükümle, çıkartılacak bir kanunla kıdem tazminatı fonu kurulması öngörüldü. Fon konusu o tarihten beri zaman zaman geri planda kalmakla birlikte sürekli gündemde yer aldı.

  • 3 Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap
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    2.Kıdem tazminatı fonu herkes için zorunlu mu olacak?

  • 4 Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap
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    Yasa çıktıktan sonra işe girenler için kıdem tazminatı fonu zorunlu olacak. Mevcut işçiler, isterlerse eski sistemde devam edebilecek. Mevcut işten ayrılıp yeni bir işe başlarken yeni sisteme tabi olacaklar.

  • 5 Kıdem tazminatı için 20 soru 20 cevap
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    3.Kıdem tazminatı fonuna işverenden ne kadar prim kesilecek?

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