Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor

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Türkiye bu tesis kurulmadan önce çoğunluğu Hollanda'dan olmak üzere 5 milyon orkideyi yurt dışından alıyor ve yaklaşık 25 milyon Euro gibi bir döviz ülkeden yurt dışına gidiyordu. Bu tesisin üretime başlamasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü yerli üretimle sağlanmaya başladı.