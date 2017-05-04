İŞ-YAŞAM

Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:39:11 İHA

Yalova'da kurulan orkide üretim tesisi ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Orkide alımının büyük bölümünü Hollanda'dan yapan Türkiye, yılda 25 milyon Euro'yu yurt dışına kaçırıyor

  • 1 Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor
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    Türkiye'nin en büyük çiçekçilik kümelenme modeli içerisinde yer alan Solo Plant isimli tesis, tamamı yerli olan orkide üretimi ile ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltıyor.

  • 2 Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor
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    Tesiste oluşturulan gen laboratuarında genden satış boyuna kadar yıllık 1 milyon 500 adet yerli orkide üretiliyor.

  • 3 Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor
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    Türkiye bu tesis kurulmadan önce çoğunluğu Hollanda'dan olmak üzere 5 milyon orkideyi yurt dışından alıyor ve yaklaşık 25 milyon Euro gibi bir döviz ülkeden yurt dışına gidiyordu. Bu tesisin üretime başlamasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü yerli üretimle sağlanmaya başladı.

  • 4 Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor
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    Türkiye'nin en büyük orkide pazarlarından birisi olan Türkiye'nin orkide ihtiyacını azaltan tesis Hollanda'nın korkulu rüyası oldu. Tesisin üretimi ile ilgili bilgi veren Solo Plant Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, "Bu tesisin kuruluş maksadı orkide üretmek.

  • 5 Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor
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    Doku kültürü laboratuarımızda fide üretiminden başlayarak 3 yıl gibi bir sürede çiçeğini açacak hale getiriyoruz. Fide aşamasından satım boyuna kadar tamamı ile yerli üretim yapılıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    Allah yolunuzu açık etsin inş.
  • Misafir 52 dakika önce
    Helal olsun Allah muvaffak etsin.
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