turkcell
İŞ-YAŞAM

Turkcell'in ortağı hisse satma kararı aldı

Turkcell'in ortağı Telia, Nordik ve Baltık ülkelerindeki operasyonlarına yoğunlaşabilmek için Turkcell'deki hisselerinin bir kısmını satma kararı aldı.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:50:15 Güncelleme: 10:42:48

Turkcell'de yüzde 14 oranında hissesi bulunan Telia'dan çok önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Telia, Turkcell'deki hisselerinin yüzde 6.8'ini satacak. Bu işlemin ardından Telia'nın Turkcell'deki hisse oranı yüzde 7.2'ye düşecek. 

Turkcell'in yabancı ortağı Sonera Holding B.V. adına Türkiye'deki vekili Ayşe Hergüner Bilgen tarafından KAP'a açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: 

"Sonera Holding B.V.’nin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de doğrudan tutmakta olduğu hisselerinin bir kısmını satma niyeti ile ilgili bilgilendirme ve açıklamadır.

Turkcell'de yaklaşık yüzde 14 oranında doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding B.V. (“Telia”), Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 6,8’ine tekabül eden yaklaşık 150 milyon hissesini satma kararı aldığını bildirmektedir.

Telia’nın Turkcell'deki toplam hissedarlık oranı, Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 38’ine tekabül etmekte olup bunun yüzde 14’ü Turkcell’de tuttuğu doğrudan hisseler oluştururken kalan yüzde 24’ünü ise Turkcell Holding A.Ş.’de tuttuğu hisselere istinaden, dolaylı hisseler oluşturmaktadır. Niyet edilen bütün hisselerin satılması durumunda, Telia’nın Turkcell’deki doğrudan hissedarlık oranı yaklaşık yüzde 7,2’ye düşecektir.

Turkcell’deki hisselerimizin bir kısmını satma niyetimiz, Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerimize odaklanma stratejimiz ile uyumlu bir karardır. Telia, söz konusu satış sonrası, ekonomik yönden Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya ve Turkcell’i desteklemeye devam edecektir. Turkcell’de, Turkcell Holding A.Ş. vasıtasıyla tuttuğumuz dolaylı hisselerin satışı ile ilgili bir niyetimiz şu an için mevcut değildir.

Teklif fiyatı ve satışa konu edilen hisselerin nihai sayısı Telia tarafından belirlenecek ve konu hakkında ayrı bir duyuru yapılarak açıklanacaktır."

TURKCELL'İN KARMAŞIK ORTAKLIK YAPISI

Telia Sonera'nın bu açıklamasının ardından gözler Turkcell'deki ortaklık yapısına çevrildi. Sonera'nın açıklamasında yer alan doğrudan ortaklık ve dolaylı ortaklık açıklamalarının biraz kafa karıştırıcı olmasının sebebi ise Turkcell'de karmaşık yapıya sahip olan ortaklık yapısı.

Turkcell, aslında ana şirket olan Turkcell Holding üzerinden yönetiliyor. Turkcell Holding ise GSM operatörü olan Turkcell'in yüzde 51'ini elinde bulunduruyor. Bu nedenle Telia Sonera ve Çukurova gibi hissedarlar aslında Turkcell Holding'teki dolaylı payları ile Turkcell'i yönetiyor. 

Telia Sonera'nın hisse satışı konusunda bildirim yaptığı hisseler ise yabancı ortağın halka açık kısımda bulunan doğrudan paylarıyla ilgili. Turkcell'in yüzde 48.95 oranındaki hissesi halka açık ve bu hisselerin bir bölümü de şirketi yöneten ana ortakların elinde bulunuyor. 

TURKCELL'DE KİM YÜZDE KAÇ HİSSEYE SAHİP

Turkcell Holding A.Ş. Yüzde 51,00
Çukurova Holding A.Ş. Yüzde 0,05
Diğer (Halka Açık) Yüzde 48,95

TURKCELL HOLDİNG'İN HİSSEDARLARI KİMLER
Çukurova Telecom Holdings Yüzde 52,91
Telia Sonera Finland Oyj Yüzde 47,09

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
    Putin'in sahsi fikrimi ?Rusya devltinin dusuncesimi ?
  • Misafir 1 saat önce
    Umarım sattığı hisseleri yerli yatırımcı alır
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de hangi işi yapan ne kadar kazanıyor?
İŞ-YAŞAM

Aylık 30 bin lira maaşı var
Moody's Ericsson’un kredi notunu çöp seviyesine indirdi
İŞ-YAŞAM

Ericsson "çöp" oldu
2016'da yaklaşık 52 bin ürün güvensiz çıktı
İŞ-YAŞAM

65 firma ve tam 52 bin ürün...
TUSKON iddianamesi tamamlandı, işte istenen cezalar
İŞ-YAŞAM

TUSKON iddianamesi tamamlandı, işte talep edilen ceza
Dünyanın en mutsuz ülkeleri
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
Kirazın fiyatı 15 liraya düştü
İŞ-YAŞAM

Fiyatı el yakıyordu, şimdi ise...
Zorunlu Trafik Sigortası'nın tarifesi değişti
İŞ-YAŞAM

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI'NDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Benzin ve motorine indirim bekleniyor
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR
Turkcell'in ortağı hisse satma kararı aldı
İŞ-YAŞAM

TURKCELL'İN ORTAĞINDAN FLAŞ KARAR
Moody's: Türk bankacılık sistemi negatif görünümünü koruyor
İŞ-YAŞAM

MOODY'S’DEN TÜRK BANKALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
ABD Merkez Bankası (FED), faizleri değiştirmedi!
İŞ-YAŞAM

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! DOLARDA BU SABAH NELER OLUYOR
Yalova'da yılda 1 milyon 500 bin yerli orkide üretiyor
İŞ-YAŞAM

SADECE BİR TANESİ 3 YILDA TAMAMLANIYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme