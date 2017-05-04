Turkcell'de yüzde 14 oranında hissesi bulunan Telia'dan çok önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Telia, Turkcell'deki hisselerinin yüzde 6.8'ini satacak. Bu işlemin ardından Telia'nın Turkcell'deki hisse oranı yüzde 7.2'ye düşecek.

Turkcell'in yabancı ortağı Sonera Holding B.V. adına Türkiye'deki vekili Ayşe Hergüner Bilgen tarafından KAP'a açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Sonera Holding B.V.’nin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de doğrudan tutmakta olduğu hisselerinin bir kısmını satma niyeti ile ilgili bilgilendirme ve açıklamadır.

Turkcell'de yaklaşık yüzde 14 oranında doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding B.V. (“Telia”), Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 6,8’ine tekabül eden yaklaşık 150 milyon hissesini satma kararı aldığını bildirmektedir.

Telia’nın Turkcell'deki toplam hissedarlık oranı, Turkcell’in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 38’ine tekabül etmekte olup bunun yüzde 14’ü Turkcell’de tuttuğu doğrudan hisseler oluştururken kalan yüzde 24’ünü ise Turkcell Holding A.Ş.’de tuttuğu hisselere istinaden, dolaylı hisseler oluşturmaktadır. Niyet edilen bütün hisselerin satılması durumunda, Telia’nın Turkcell’deki doğrudan hissedarlık oranı yaklaşık yüzde 7,2’ye düşecektir.

Turkcell’deki hisselerimizin bir kısmını satma niyetimiz, Nordik ve Baltık ülkelerdeki faaliyetlerimize odaklanma stratejimiz ile uyumlu bir karardır. Telia, söz konusu satış sonrası, ekonomik yönden Turkcell’deki en büyük hissedar olmaya ve Turkcell’i desteklemeye devam edecektir. Turkcell’de, Turkcell Holding A.Ş. vasıtasıyla tuttuğumuz dolaylı hisselerin satışı ile ilgili bir niyetimiz şu an için mevcut değildir.

Teklif fiyatı ve satışa konu edilen hisselerin nihai sayısı Telia tarafından belirlenecek ve konu hakkında ayrı bir duyuru yapılarak açıklanacaktır."



TURKCELL'İN KARMAŞIK ORTAKLIK YAPISI

Telia Sonera'nın bu açıklamasının ardından gözler Turkcell'deki ortaklık yapısına çevrildi. Sonera'nın açıklamasında yer alan doğrudan ortaklık ve dolaylı ortaklık açıklamalarının biraz kafa karıştırıcı olmasının sebebi ise Turkcell'de karmaşık yapıya sahip olan ortaklık yapısı.

Turkcell, aslında ana şirket olan Turkcell Holding üzerinden yönetiliyor. Turkcell Holding ise GSM operatörü olan Turkcell'in yüzde 51'ini elinde bulunduruyor. Bu nedenle Telia Sonera ve Çukurova gibi hissedarlar aslında Turkcell Holding'teki dolaylı payları ile Turkcell'i yönetiyor.

Telia Sonera'nın hisse satışı konusunda bildirim yaptığı hisseler ise yabancı ortağın halka açık kısımda bulunan doğrudan paylarıyla ilgili. Turkcell'in yüzde 48.95 oranındaki hissesi halka açık ve bu hisselerin bir bölümü de şirketi yöneten ana ortakların elinde bulunuyor.

TURKCELL'DE KİM YÜZDE KAÇ HİSSEYE SAHİP

Turkcell Holding A.Ş. Yüzde 51,00

Çukurova Holding A.Ş. Yüzde 0,05

Diğer (Halka Açık) Yüzde 48,95



TURKCELL HOLDİNG'İN HİSSEDARLARI KİMLER

Çukurova Telecom Holdings Yüzde 52,91

Telia Sonera Finland Oyj Yüzde 47,09