Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin ve motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Benzinde 8 kuruş, motorinde ise 10 kuruş indirim beklendiği duyuruldu. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.15 liradan 5.07 liraya, Ankara'da 5.20 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5.17 liradan 5.09 liraya düşecek.
Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4.50 liradan 4.40 liraya, Ankara'da 4.55 liradan 4.45 liraya, İzmir'de 4.53 liradan 4.43 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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YORUMLAR 1
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Misafir 33 dakika önceBenim tüp taktıracağımı duyan PÜİS kurumu zarar ederiz diye akaryakıtta indirime hız kesmeden devam ediyor.... :)00
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Misafir 52 dakika önceyetmez benzin 4 tl mazit 3.5 olmali yetmedimi vatandasi somurdugunuz00
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Misafir 54 dakika önceCok bekliyorsunuz indirimlerde zamlar aninda hic beklemeden geliyor00
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Misafir 55 dakika önceindirimler yetersiz brent 50dolara kadar dustu dolar 3.53 benzin nasil hala 5tl nin ustunde00
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