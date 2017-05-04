benzin
İŞ-YAŞAM

Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Bu geceyarısından itibaren benzinde 8 kuruş, motorinde ise 10 kuruş indirim bekleniyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:54:26 Güncelleme: 10:19:54 AA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin ve motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Benzinde 8 kuruş, motorinde ise 10 kuruş indirim beklendiği duyuruldu. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.15 liradan 5.07 liraya, Ankara'da 5.20 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5.17 liradan 5.09 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4.50 liradan 4.40 liraya, Ankara'da 4.55 liradan 4.45 liraya, İzmir'de 4.53 liradan 4.43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    Benim tüp taktıracağımı duyan PÜİS kurumu zarar ederiz diye akaryakıtta indirime hız kesmeden devam ediyor.... :)
  • Misafir 52 dakika önce
    yetmez benzin 4 tl mazit 3.5 olmali yetmedimi vatandasi somurdugunuz
  • Misafir 54 dakika önce
    Cok bekliyorsunuz indirimlerde zamlar aninda hic beklemeden geliyor
  • Misafir 55 dakika önce
    indirimler yetersiz brent 50dolara kadar dustu dolar 3.53 benzin nasil hala 5tl nin ustunde
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