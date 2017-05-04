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Anadolu Endüstri Holding, Migros'taki payını artırıyor

Anadolu Endüstri Holding, Migros'taki payını artırıyor. Şirket diğer ortaklardan yüzde 19.5 oranındaki hisseyi 509 milyon liraya alarak Migros'taki payını yüzde 50'ye yükseltecek.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:36:10 Güncelleme: 10:45:16 HABERTURK.COM

Migros dolaylı hissedarı Anadolu Endüstri Holding, şirketin diğer hissedarlarından MH Perakendecilik'te Moonlight Capital'in sahip olduğu yüzde 19.5 hisseyi toplam 509.03 milyon liraya satın alacak.

Migros'ta MH Perakendecilik yüzde 50 hissedar konumunda bulunuyor. Mevcut durumda MH Perakendecilik'te ise Moonlight Capital yüzde 19.5, Anadolu Endüstri Holding (AEH) ise yüzde 80.5 hissedar konumunda.

Satışın gerçekleşmesinin ardından AEH'nin MH Perakendecilik'teki hisse oranı yüzde 100'e, Migros'taki dolaylı payı da yüzde 50'ye yükselecek. BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı yüzde 30.5 olacak.

SATIN ALMA HAKKI VARDI

Moonlight Capital'in MH Perakencilik'teki yüzde 19.5 hissesi için 1 Mayıs 2017 - 31 Ekim 2017 tarihleri arasında satma hakkı, Anadolu Holding'in ise satın alma hakkı bulunuyordu.

Anadolu Endüstri Holding'in ana hissedarı Yazıcılar Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Moonlight Capital sözkonusu hisseler için satma hakkının kullanılmasına yönelik kararını 2 Mayıs itibarıyla Anadolu Endüstri Holding'e bildirdi.

Açıklamaya göre, yapılan düzeltmeler sonrası toplamda 509.03 milyon TL hisse satın alım bedeli hesaplandı.

16 Mayıs 2017 itibariyle hakkın kullanımı hisse bedelinin transferi ve hisselerin devri ile tamamlanmış olacak.

MİGROS'UN SERMAYE YAPISI

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    yabancı yatırımcı ülkeden kaçıyor mu?
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