İstanbul'da her gün bin 694 aile taşındı

CK Boğaziçi Elektrik tarafından 2017 ilk çeyrek dönemi 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu' açıklandı.

3 ayda bir elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan rapora göre; 2017'nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam taşınma sayısı yüzde 40 artarak 2016'nın ilk çeyreğinde 109 bin olan toplam taşınma sayısı, bu yıl aynı dönemde 152 bin 496 oldu. Rapora göre her gün bin 694 aile taşındı.

Gayrimenkul sektöründe düzenlenen fırsat kampanyalarının da etkisiyle ilk üç ayda 43 bin 740 konutun kapısı ilk kez açıldı. İlk çeyrekte her gün ortalama 486 aile yeni konutuna geçerken en büyük hareket Esenyurt, Avcılar ve Bayrampaşa bölgelerinde gözlendi. Kentsel dönüşümü gösteren yıkım istatistiklerindeki artış da dikkat çekti. İlk çeyrekte 10 bin 160 abonenin bulunduğu yapı, yenilenmek için yıkılırken bunun yüzde 60'ını konutlar oluşturdu. Kentsel dönüşüm için günlük yıkılan mesken, ticarethane, sanayi tesisi sayısı 55'ten 113'e çıktı.

HER GÜN 486 AİLE YENİ KONUTA GEÇTİ

2016 yılının ilk üç ayında kapısı ilk defa açılan yeni konutların sayısı 32 bin 642 iken bu yıl aynı dönemde söz konusu rakam yüzde 34 artarak 43 bin 740'a ulaştı. En fazla yeni konuta yerleşim ise 16 bin 876 ile şubat ayında gerçekleşti. 2016'nın ilk çeyreğinde her gün ortalama 354 aile, yeni konutuna taşınırken bu rakam 2017'nin ilk üç ayında 486'ya yükseldi. En fazla yeni konuta geçişte ise Esenyurt yine ilk sırada yer aldı. Onu Avcılar ve Bayrampaşa izlerken en az yeni konuta taşınma bölgeleri olarak Sarıyer ve Beyazıt öne çıktı.

TAŞINMA SAYISINDA 39 BİN 799 İLE MART AYI ZİRVEDE

Yılın ilk çeyreğinde ikinci el konutlarda büyük bir hareketlilik gözlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el konutlarda taşınma sayısı yüzde 42'ye varan artışla 76 bin 789'dan 108 bin 756'ya yükseldi. Ocak 2016 tarihinden bu yana en yüksek rakamlara ulaşan ikinci el konutlarda taşınma sayısında zirve, 39 bin 799 ile Mart ayında görüldü. İstanbul Avrupa Yakası'nın eski yerleşim yerleri Beyoğlu ve Kağıthane, en çok taşınmanın yaşandığı bölgeler olarak öne çıkarken en az hareketlilik Silivri ve Sarıyer'de gözlendi.

HER GÜN 113 ABONENİN BULUNDUĞU YAPI YENİLENMEK İÇİN YIKILDI

Rapor çerçevesinde 2016 yılının şubat ayından itibaren kentsel dönüşüm hareketini ortaya koyan konut yıkım istatistikleri, abonelik bazında tutulmaya başlandı. Şubat-Aralık 2016'da döneminde 18 bin 585 abonenin bulunduğu yapı kentsel dönüşüme girerken 2017'nin ilk çeyreğindeki artış dikkat çekti. İstanbulAvrupa Yakası'nda ilk 3 ayda 10 bin 160 abonenin bulunduğu yapının yenilenmek üzere kentsel dönüşüme girdiği görüldü. Bu da her gün yaklaşık 113 abonenin bulunduğu yapının yenilenmek amacıyla yıkılması anlamına geliyor. Yıkılan yapıların yüzde 60'ını yani 6 bin 089'unu meskenler oluşturdu. 2017'nin ilk çeyreğinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan ticarethanelerin sayısı 4 bin 058'i bulurken aynı dönemde 13 sanayi tesisinin yıkım nedeniyle aboneliği sonlandırıldı.

7 BİN 488 YABANCI AİLE AVRUPA YAKASI'NA YERLEŞTİ

Gayrimenkul sektörünün yakından takip ettiği ve yabancıların İstanbul'dan konut sahibi olma isteğini gösteren yabancı abonelerde ise yılın ilk üç ayında 7 bin 488 abonelik başvurusu yaşandı. 2016'nın tamamında 34 bin 030 olan yabancı abone sayısı böylece 31 Mart 2017 itibarı ile 41 bin 518'e yükselmiş oldu.

"GAYRİMENKULDE FIRSAT KAMPANYALARININ ARTIŞTA BÜYÜK PAYI VAR"

Raporun ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, bu dönemde yeni ve ikinci el evlere taşınma oranında gözle görülür bir yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Gayrimenkulde fırsat kampanyalarının yüzde 40'lık bu artışta büyük payı olduğunu belirten Bakal, "İstikrar ortamına bağlı olarak inşaat sektöründe büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yeni konut projelerinde ilk defa oturumların başlaması, ikinci el konutlarda da canlılık yaratıyor. Bu durumun gelecek dönemlerde de devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. Bakal, gayrimenkul sektörüne yönelik açıkladıkları raporu sürekli geliştirdiklerini, son bir yenilik olarak kentsel dönüşümde mesken, ticarethane ve sanayi olarak yıkılan birimleri ayrı ayrı açıkladıklarını dile getirdi.