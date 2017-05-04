Hazine garantili kredilere talep yağdı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonunun (KGF) yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak, kefalet sisteminin kapsamının genişletildiğini, kredilerde yeni bir dönemin başlatıldığını söyledi.

Yeni düzenlemeyle, Hazine destekli kefaletler kapsamında kredi garanti kurumlarına sağlanan destek miktarının 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarıldığını dile getiren Şimşek, kefaletlerin bakiye tutarının üst sınırının ise 20 milyar liradan 250 milyar liraya yükseltildiğini belirtti.

Azami kefalet oranının KOBİ'ler için yüzde 85'ten yüzde 90'a, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için yüzde 75'ten yüzde 85'e çıkarıldığını anımsatan Şimşek, ihracatçılara da yüzde 100 Hazine kefaletiyle kredi imkanının getirildiğini ifade etti.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Bununla sadece KOBİ'lere değil, aynı zamanda ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerle finans şirketlerine de finansmana erişimde büyük kolaylık sağlamış olduk. Kefaletlerle artan finansman imkanlarının zor durumdaki daha fazla firmaya, hızlı bir şekilde ulaşmasına katkı sağladık. Hazine kefaletleri reel sektörümüze bir anlamda can suyu oldu."

TAHSİS EDİLEN KREDİ TUTARI 150 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Reel sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla Portföy Garanti Sistemini, Hazine destekli kefalet uygulamasının merkezine koyduklarını anlatan Şimşek, böylece tüm işletmelere kefalet sağlanmasında süreçlerin kısaldığını vurguladı.

Hem işletme sayısı hem de kefil olunan kredi hacmi bazında kıyaslama yapıldığında Portföy Garanti Sistemi aracılığıyla kredi kefalet sistemine reel sektörün büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"2009'dan sistemin devreye girdiği bu yılın ocak ayına kadar Hazine desteğiyle sağlanan kefaletlerin bakiyesi sadece 4 milyar lira düzeyindeydi ve 11 bin firmaya kefalet sağlanabilmişti. Uygulamaya koyduğumuz yeni sistem sonrası onay süreci devam eden kredilerle birlikte KGF tarafından bankalara tahsis edilen toplam kredi tutarı 141,4 milyar liraya ulaştı. KGF kefaletleri kapsamında 2 Mayıs itibarıyla 193 bin 34 adet kredilendirme işlemi gerçekleştirildi. Bu çerçevede yararlanıcılara kullandırılan 108 milyar 494 milyon 508 bin 144 liralık krediye 95 milyar 347 milyon 645 bin 439 liralık kefalet sağlandı. Söz konusu kefalet artışlarında en önemli etkiyi Portföy Garanti Sisteminin yarattığı görülmektedir."

Söz konusu sistem öncesi kefaletlerin tahsisi ve onaylanma sürecinin KGF bünyesinde oluşturulan kredi onay komiteleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Şimşek, sistemin hayata geçmesiyle bu aşamaların bankaların içsel derecelendirme sistemlerine bırakıldığını ve KGF’nin bu süreçlerdeki rolünün minimize edildiğini bildirdi. Şimşek, böylece Hazine destekli kefalet sisteminin çok hızlı çalışan etkin bir mekanizmaya dönüştüğünü ifade etti.

"SİSTEM EKONOMİYE DESTEK SAĞLAYACAK"

Söz konusu sistemle geçen yıl yavaşlayan reel kredi büyümesinin ivme kazandığını vurgulayan Şimşek, ortaya çıkan kredi genişlemesinin de ekonomik büyüme üzerinde yaklaşık yüzde 1 oranında etki yapacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Kullandırılan kredilerin kısa sürede bankacılık sistemine mevduat olarak geri döneceğini ve sistemdeki mevduat kredi dengesinin yeniden sağlanacağını belirten Şimşek, "Hazine destekli KGF kefaletleri kapsamında bankaların ellerindeki nakit imkanlarının azalması halinde dahi gayri nakdi krediler yoluyla ekonominin desteklenmesi söz konusu olacaktır." dedi.

Şimşek, bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının olumlu yönde etkilenmesini, finansmana erişim problemleri çözülen KOBİ'lerin ve diğer firmaların yatırımlarının artmasını ve böylece yeni istihdam yaratılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.