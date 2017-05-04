Ömer Faruk Kavurmacı
İŞ-YAŞAM

Ömer Faruk Kavurmacı sağlık sorunları nedeni ile tahliye

İş adamlarına yönelik FETÖ soruşturmasında tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:03:50 Güncelleme: 12:07:02 DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Kavurmacı'nın avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu, talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin de tahliye kararı verdiği belirtildi. Savcılığın tahliyeye itiraz ettiği ancak üst hakimliğin savcılığın itirazını reddettiği belirlendi.

TUSKON'a üye iş adamlarına yönelik aralarında Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu 86 kişi hakkında hazırlanan iddianame dün Başsavcılık tarafından onaylanmıştı.

İddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, Rıza Nur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve TBMM'yi ve Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 86 iş adamının da "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 dakika önce
    bumu adalet anlayısınız içeride okadar hasta sucsuz insan varkı niye onlara tahliye kararı cıkmıyor ??
  • Misafir 9 dakika önce
    bakan olmak için yaratılmış nur topu oğlan...buna kıyılır mı?
  • Misafir 9 dakika önce
    KAYINPEDERİ İLE BİRLİKTE ATARLAR UMARIM
  • Misafir 11 dakika önce
    5 yıl sürme hepsi tahliye edilecek !!!Hahahaha
  • Misafir 14 dakika önce
    hiç olmadı hiç terörist teröristir vatan haini gebersin içeride
  • Misafir 15 dakika önce
    EŞŞEK KADAR BAŞKAN DAMADI HAPİS YATAR MI???YATMAZZ....DAHA BUNA YATTIĞI HER GÜNE TAZMİNAT ÖDERİZ...HAKİM-SAVCI VE TÜM EEMEĞİ GEÇEN PARTİLİLERİ KUTLARIM.
  • Misafir 15 dakika önce
    yazıklar olsun. 15 temmuz gecesi köprüde canımızı siper ettik biz. ama Şimdi bunları duyunca kısacası yazıklar olsun sizin vatan sevginize diyorum . fetönün siyasi ayağı çökertilmeyince bu iş çözülmez.
  • Misafir 17 dakika önce
    aferim
  • Misafir 19 dakika önce
    Evet boylece feto hikayesi biter
  • Misafir 20 dakika önce
    ticaret ve ibadet niye nitelendirilen grup eziliyor. İhanet edenler ya serbest ya firari
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