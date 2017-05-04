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Bakan Zeybekci domates yasağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Forum İstanbul 2017'ye katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada dün gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesini değerlendirdi. 1 milyar dolar değerindeki Türk-Rus ortak yatırım fonu için siyasi kararın alındığını söyleyen Zeybekci, domates yasağıyla ilgili olarak "Hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak" dedi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:09:33 Güncelleme: 12:33:44 DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı sırasında bahsettiği 1 milyar dolarlık Türk-Rus ortak yatırım fonu hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci şöyle konuştu:

"Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Varlık Fonu'nun yatırımlarını desteklemek için ortak bir fon kurulacak. Bu 1 milyar dolarlık fon için siyasi karar verildi."

DOMATES YASAĞI 

Rusya'nın üreticisini korumak amacıyla Türkiye'den domates ithalat yasağı hakkında da konuşan Zeybekci şunları söyledi:

"Biz yasak koymadık Rusya'ya ama Rusya'nın yasakları var. Biz hiçbir engel koymadık. Gerek tarife ile gerekse tarife dışında hiçbir engel koymadık ama Rusya'nın bu konudaki kurallarla yapmış olduğu engellemeler vardı. Yasakların doğurduğu olumsuz bir ortam ortaya çıktı.

Dün itibariyle bütün bu yasakların bitmesi yönünde önemli bir süreç başladı. Domates ile ilgili de 'engel aşılamadı' diye domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki o da kendini zaten zam şampiyonu yaptı. İşin şakası bir yana. Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak.

Bu gümrük vergileriyle kendilerini korumalarına müsaade edilecek, bizim yaptığımız gibi. Bu anlamda aynı enstrümanı kullanarak biz Rusya ile bundan sonra ticaretimizde yol alacağız. Onların gümrük vergileriyle koydukları tarifeleri biz de aynı şekilde gümrük vergileri ile koruyacağız.

İlk etapta, domates hariç tüm tarım ürünlerinin önündeki engeller kaldırıldı. Bizim tarafımızda da şu anda buğday ile başladığımız bir iyileştirme sürecini bugün itibariyle başlattık. Yani buğdayın önündeki engeli kaldırdık. Ardından da sırayla diğer ürünlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz."

 

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