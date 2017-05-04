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Dünyanın dörtte biri Facebook kullanıyor

Sosyal medya devi Facebook’un dünyadaki kullanıcı sayısı aylık 2 milyara yaklaşırken şirketin yılın ilk çeyreğindeki kârı da hızlı bir yükselişle 3 milyar doları geçti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:48:55 Güncelleme: 12:50:42 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre, Facebook’un dünyadaki kullanıcı sayısı aylık 2 milyara yaklaşırken şirketin yılın ilk çeyreğindeki kârı da hızlı bir yükselişle 3 milyar doları geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook’un bu yılın ilk çeyreğindeki kârı yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı. Şirketin reklam gelirlerinin ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 51 düşerek 7.9 milyar dolara geriledi.

Son rakamlara göre aylık bazda dünyada nüfusun dörtte birinin Facebook kullanıcısı olduğu belirtildi. Facebook’u günde 1.3 milyar kişi kullanıyor. Kullanıcıların çoğu ise Avrupa ve Kuzet Amerika dışındaki ülkelerde yaşıyor.

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