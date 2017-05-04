192 kovanla Türkiye'nin dört bir tarafını geziyor

İstanbul yaşayan ve memleketi Trabzon'da hayvancılıkla da uğraşan 37 yaşındaki iş adamı İbrahim Sancak, 2010'da arıcılığa merak sardı.
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yer kovancılığı ile bal üretimine başlayan Sancak, kendisini arıcılık konusunda geliştirmek için eğitim programlarına katılırken, işin uzmanlarından sahada uygulamalı destek aldı.
Eğitimlerin sonunda arıcılık sertifikasına sahip olan Sancak, taşıma sırasında yer kovanları tahrip olunca, arılar zarar görünce maliyetlerin de yükseldiğini göz önüne alarak araştırmalara başladı.
Bu sırada Sancak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği "mobil arıcılık" sistemi" ile tanıştı. Bu sistemi satın almak isteyen Sancak, talebi olumsuz karşılanınca kendi projesini yapmaya karar verdi.
Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden teknik destek sözü alan Sancak, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan mobilya ustası Mustafa Kaya'ya, geliştirdiği projeyi tır dorsesine uygulaması için başvurdu.