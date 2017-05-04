192 kovanla Türkiye'nin dört bir tarafını geziyor

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Arılar ve kovanlar, daha az tahrip oluyor. Tır dorsemizde 192 kovan mevcut. Her kovanda 100 bin arı mevcut. Toplamda yaklaşık 20 milyon arı bulunuyor. Tabut kovan sistemi mevcut. 23 çerçeveden oluşan kovanlar normallerden büyük. Güneş panelleri var ve elektriğini kendisi üretiyor.