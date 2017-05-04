İŞ-YAŞAM

192 kovanla Türkiye'nin dört bir tarafını geziyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:01:15 AA

İş adamı İbrahim Sancak, geliştirdiği "mobil arıcılık sistemi" ile tırın dorsesine yerleştirdiği 192 kovanla Türkiye'nin dört bir tarafını gezerek doğal bal üretiyor

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    İstanbul yaşayan ve memleketi Trabzon'da hayvancılıkla da uğraşan 37 yaşındaki iş adamı İbrahim Sancak, 2010'da arıcılığa merak sardı.

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    Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yer kovancılığı ile bal üretimine başlayan Sancak, kendisini arıcılık konusunda geliştirmek için eğitim programlarına katılırken, işin uzmanlarından sahada uygulamalı destek aldı.

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    Eğitimlerin sonunda arıcılık sertifikasına sahip olan Sancak, taşıma sırasında yer kovanları tahrip olunca, arılar zarar görünce maliyetlerin de yükseldiğini göz önüne alarak araştırmalara başladı. 

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    Bu sırada Sancak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği "mobil arıcılık" sistemi" ile tanıştı. Bu sistemi satın almak isteyen Sancak, talebi olumsuz karşılanınca kendi projesini yapmaya karar verdi.

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    Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünden teknik destek sözü alan Sancak, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan mobilya ustası Mustafa Kaya'ya, geliştirdiği projeyi tır dorsesine uygulaması için başvurdu.

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