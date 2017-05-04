ABD, Green Card, vize
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Green Card çekiliş sonuçları açıklandı, Türkiye'deki vize siteleri çöktü

ABD'de sürekli oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye'deki bazı danışman firmaların siteleri çöktü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:23:07 Güncelleme: 14:39:15

Vize Derneği (VİZEDER) Dijital Pazarlama Müdürü Emre Beyaz yaptığı açıklamada, 20-30 milyon kişinin girmeye çalıştığı Dv Lottery resmi sitesine 13 saat boyunca ulaşılamadığını söyledi.

Business HT'nin haberine göre, Beyaz, özelikle kesin sonuçların açıklandığı 19:00 - 06:00 saatleri arasında müthiş bir trafiğin yaşandığını; sonuçları öğrenmek isteyen Green Card adaylarının saatlerce siteye hiçbir şekilde ulaşamadığını belirtti.

Resmi siteye ulaşamayan insanların yerel olarak hizmet veren Green Card danışmanlık firmalarına akın ettiğini belirten Beyaz, bu durumun alt yapısı yetersiz sitelerin çökmesine yol açtığını ifade etti.

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