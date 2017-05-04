BYC Group en hızlı büyüyen 100 şirket arasında

30 yıllık profesyonel kariyerini emekli olduktan sonra büyük kurumlara danışmanlık hizmeti vererek sürdüren Kimya Mühendisi Ömer Boyacıoğlu, yönetimini devraldığı United Endüstriyel Elmaslar şirketini kısa sürede sektöründe zirveye çıkardı. Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımları ile ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırmayı başaran Ömer Boyacıoğlu tüm yatırımlarını Byc Group çatısı altında sürdürüyor.

Kocaeli-Kartepe’deki üretim üssünden Dünya’nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Byc Group Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Ömer Boyacıoğlu ihracat yaptıkları ülke sayısını arttırma amacı ile çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.



Kurumsal yönetim anlayışı ile yönetilen bir aile şirketi olduklarını söyleyen Ömer Boyacıoğlu ile Byc Group’ un başarısını ve yeni ürünlerini konuştuk.



Ömer Bey, Byc Group yüzde 369 büyüme oranı ile Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 şirketi arasında ilk sıralarda yer aldı.



Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?



Bu başarı bizim için çok ciddi bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Göstermiş olduğumuz gayretin ve fedakarlığın karşılık bulması, ödüllendirilmesi, teveccüh gösterilmesi inanın çok güzel bir durum.



Ömer Bey, Byc Group genç bir şirket ve kısa sürede yakaladığı başarıda sizin uzun yıllara dayanan sek- tör tecrübenizin katkısı çok büyük. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?



1954 yılında İzmit’de doğdum. Hukukçu bir ailem olmasından dolayı üniversite eğitimime kadar Ankara’da yaşadım. 1976 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden kimya mühendisi olarak mezun oldum. İlk önce Etibank’da bor türevleri ile ilgili araştırma mühendisi olarak çalıştım. Daha sonra vatani görevimi gerçekleştirdim. Ardından, Şişecam’ ın hammadde üreten tesislerinden Mersin soda sanayide soda ve cam alanlarında önce mühendis ve yönetici olarak 28 yıl çalıştım. Emekli olduktan sonra çalışma hayatımı ülkemizin önemli kurumlarına kendi alanımla ilgili danışmanlık yaparak sürdürdüm. Bu dönemde United Endüstriyel Elmaslar şirketine ortak oldum ve bir- kaç yıl öncede şirketin tüm hisseleri devir alarak çalışmalarımızı devam ettiriyorum.



Işık geçirgenliği yüksek antireflektif kaplamalı ürünümüz, led aydınlatma sektöründe çok beğenildi ve geniş bir kullanım alanı buldu.



“ÜRÜNLERİMİZ SAVUNMA SANAYİİNDE DE KULLANILIYOR"



Bu ürünüz aynı zamanda savunma sanayisinde ekranlarda kullanılmaya başlandı. Biz sürekli kendisini geliştiren ve güncelleyen bir kurumuz. Şuanda polikarbonat yüzeylerde yani motorsiklet kaskları veya polis miğferleri gibi ürünlerde soluk alıp vermeden dolayı oluşan buğulanmanın önünü kesecek bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Bu ürünümüz aynı zamanda çok kolay çizilen polikarbonat yüzeylerin çizilmeye karşı direncini arttıracak bir özellikte olacak.



“Türkiye’de bir ilk olarak ısıya dayanıklı, yıkanabilen, renklendirme özelliğine sahip özel yapışmaz kaplama geliştirdik’’

Son bir yıldır yeni bir konuda hatta Boyacıoğlu soy adımıza yakışır bir alanda çalışmalarımız sürüyor. Yüksek ısıya dayanıklı, farklı malzemelerin kaplanması noktasında yeni bir ürün geliştiriyoruz. Şuanda dünya genelinde teflon kullanımı kanserojen içerdiği için yasaklanıyor. Seramikten ürünlerin kullanımı her geçen gün artıyor. Fakat seramikler makine de yıkanamıyor. Biz bu konuda özel yapışmaz bir kaplama geliştirdik. Bu boyamız yüksek ısıya dayanıklı, bulaşık makinelerinde yıkanabilme, özeliğine sahip çok özel bir ürün.



“0,2 MM KAĞIT İNCELİĞİNDE CAM İŞLEYEBİLİYORUZ"



Bu alandaki çalışmalarımız sürerken digital sektöre ürün tedariği gerçekleştirme adına çalışmalar yaptık.

Şu anda tablet ve cep telefonu navigasyon,bilgilendirme ekranarı camlarını üretebilen bir kurumuz. Ayrıca lazer teknolojisine yaptığımız yatırım sayesin- de 0,2 mm inceliğinde kağıt gibi camları işleyebiliyoruz. Güneşe çıkıldığında parlamayı azaltarak daha iyi görüntü sağlamak için özel bir kaplama (Anti-Glare) geliştirdik. Bu ürünümüz ile de sektörde büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk. Ürünümüzün sağlık sektöründe daha rahat kullanılması adına antibakteriyel özellik katarak ürünümüzü geliştirdik.



Hangi alanlarda ürünleriniz kullanılıyor?



Antireflektif dediğimiz, güneş pillerinde verim artışı sağlayacak, yansımayı cam yüzeyinden azaltan bir kaplama geliştirdik. Bu ürünümüz Fatih proje- si kapsamında digital tahtalarda çocukların tahtayı daha rahat görebilmesi için yansıtmayı azaltmak amacı ile kullanıldı. O dönemde ihaleyi kazanan ülkemizin önemli kurumlarından Vestel ile birlikte çalıştık. Ülkemiz için özel bir projede Vestel gibi uluslararası bir marka ile çalışmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.



“GELİĞİN ISIYA OLAN MUKAVETİNİ ARTIRDIK"



Metal yüzeylerin yangına karşı direncini arttırma adına çalışmalarımız oldu. Çeliğin üzerine sprey ile uygulanan birkaç milim kalınlığında özel bir kaplama yaptık. Yanmaz özellikte olan bu ürünümüz ısının arka taraflara geçmesini zorlaştırıyor. Buda çeliğin birkaç saat daha dayanıklılığını arttırıyor. Ülkemizde kullanılan izolasyon malzemeleri ne yazık ki yangına karşı dayanıklı değil. Biz aynı zamanda izolasyon malzemelerinde kullanıldığında, izolasyon malzemesinin yangına dayanıklılığını arttıracak bir ürün geliştirdik.



Bundan sonraki hedefleriniz neler?



BYC Group olarak geldiğimiz noktayı bir başarı olarak görebiliriz. Başarımız yeni yatırımlar gerçekleştir- me noktasında elbette bize bir cesaret kaynağı olacaktır. Ben hayatımın her dönemini verimli geçirmeyi, çalışarak, üreterek ülkesine ve milletine hizmet etmeyi kendisine ilke edinmiş bir insanım. Bu nedenle geldiğimiz noktanın daha da üzerine çıkmak, uzmanı oldu- ğumuz bu alanda yeni ürünler geliştirip, kaliteli bir şekilde üreterek ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam etmeyi hedefliyorum. Çünkü ülkemiz ancak ve ancak ekonomisini güçlendirerek global arenada söz sahibi olabilir. Hatta bu konuda ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var, “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda kaybedilir.’’ Bu söz aslında ülke olarak neden çok çalışmamız gerektiği konusunda açıklayıcı olmaktadır.