Unilever'den Konya'ya 350 milyonluk euroluk yatırım

Unilever'in Konya'da tedarikçileriyle birlikte gerçekleştirdiği 350 milyon euro değerindeki ev ve kişisel bakım ürünleri fabrikası, bugün törenle açıldı. Törende yaptığı konuşmara Türkiye'nin küresel kriz, Ortadoğu'daki kaos, darbe girişimine rağmen ekonomide iyi performans gösterdiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Reform yaparak, rasyonel ve sağlıklı politikalar uygulayarak, Türkiye'nin realitesini iyileştireceğiz" dedi.



Konya'da daha önce açtığı dondurma fabrikasıyla ilk yatırımı gerçekleştiren Unilever, ikinci yatırımı da ev ve kişisel bakım ürünleri üzerindeki fabrikasıyla gerçekleştirdi. 350 milyon euro maliyetle organize sanayi bölgesini yapılan fabrika bugün düzenlenen törenle açıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya Valisi Yakup Canbolat, Unilever Global CEO´su Paul Polman, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens ve Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve İran Tedarik Zincirinden Sorumlu Bölge Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Temur ile davetliler katıldı.

Unilever Global CEO'su Paul Polman, İngilizce yaptığı konuşmasında ''Türkiye´nin ve ekonomisinin 100 yılı aşkın bir süredir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye; Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya için bölgesel bir merkez olma rolüyle önceliğimiz olan bir ülke. Konya da altyapısı, konumu ve yenilenebilir enerji tedariki konusunda sahip olduğu potansiyel ile Unilever´in geleceği için stratejik bir rol üstleniyor, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor" dedi.





8 FABRİKAYLA 5 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM



Nihal Temur da yaptığı konuşmadı Unilever'in Türkiye´de 8 fabrikası ve 5 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösterdiğini belirtti. Konya'daki ev ve kişisel bakım ürünleri fabrikasında firmanın ünlü markalarının üretiminin yapılacağını ifade eden Temur, ''100 yılı aşkın süredir Türkiye´deki faaliyetlerini sürdüren Unilever, yeni fabrika yatırımı ile ev bakım ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde toplam üretim kapasitesini 750 bin tona çıkaracak. Fabrikada Unilever´in OMO, Domestos, Yumoş, Cif, Rinso, Elidor, Clear, Dove gibi tanınan markalarının üretimi yapılacak'' dedi.



Temur, ''2013 yılında 95 milyon Euro yatırımla açılan Algida dondurma fabrikasının ardından Konya´daki ikinci Unilever yatırımı olan ev ve kişisel bakım ürünleri fabrikası, tedarik zinciri yönetimine yeni bir standart getiriyor. 4 mega üretim tesisi, 2 şişe üretim tesisi, 1 dolum tesisi, 1 mega depolama-dağıtım merkezi ve 1 hammadde lojistik merkezi ile toplamda 9 tesisten oluşan `Konya Tedarik Köyü´, zaman ve enerjiden tasarruf sağlıyor, maliyetleri azaltıyor. Unilever´in Konya´daki yeni tedarik köyü, Türkiye´nin ihracatı için dinamo rolü üstlenecek. Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri kategorisinde toplam üretim kapasitesini 750 bin tona çıkaracak olan yeni fabrika bu iki ürün grubunun 21 ülkeye olan ihracatını da artıracak. Bu da Türkiye´nin 2023 yılı için belirlediği toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlama anlamına geliyor. Yeni fabrika Türkiye´de hızlı tüketim alanında son 10 yıldaki en büyük yatırım ve Türkiye tarihinde Konya´ya, tüm sektörlerde yapılmış en büyük yatırım olma özelliği taşıyor.''diye konuştu.





''SIFIR ATIK''



Temur, fabrikada çöplüğü 'sıfır atık' gönderileceğini ifade ederek, ''Tüm fabrikalarımızda olduğu gibi bu yeni fabrikamız da çöplüğe `sıfır atık´ gönderme hedefine ulaşacak şekilde tasarlandı. Ayrıca en iyi bina stratejilerinden ve uygulamalarından oluşan bir yeşil bina sertifikasyon programı olan LEED sertifikasyonunu da (LEED- Leadership in Energy and Environmental Design) hazır şekilde inşa edildi. Yenilikçi tasarımı ve üretim sistemleriyle karbon emisyonu ve su tüketimi, benzeri üretim merkezlerine kıyasla yüzde 50 azaltılacak şekilde hayata geçirildi" dedi.