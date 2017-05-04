Üstü açık lüks otomobili taksi yaptı

'Sosyete Taksi' adını verdiği aracı ile kentin caddelerinde dolaşırken tüm ilgiyi üzerine çeken Fehmi Tüysüz, lüks otomobili taksi olarak görenlerin şaşkınlık yaşadığını kaydetti.

Özellikle gençlerin ilgi odağı olan taksiye binen vatandaşlar, üstü açık lüks bir araçta seyahat etmenin keyfini yaşıyor. Normal bir taksi ile kendi spor aracında yapılan seyahatin ücretinin aynı olduğunu belirten Tüysüz, "Taksicilere belirlenen tarife üzerinden taksimetre ne yazıyorsa müşteriden o parayı alıyorum. 'Taksi lüks fazla para alır' diye binmeye korkanlar oluyor ama öyle bir şey yok" dedi.