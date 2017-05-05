Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları

JACK MA
Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2006’da henüz Çin’in en zengin isimlerinden biri olmadan önce yaptığı bir açıklamada şöyle konuşmuştu: “Google ve eBay gibi büyük rakipleriniz varsa bu sizin için bir şans. Boks yapıyorsam rakibim Tyson ise bununla gurur duyarım. Böylece çok şey öğrenebiliriz.”
CHANDA KOCHAR
Hindistan’ın en büyük özel bankası ICICI Bank’ın CEO’su Chanda Kochhar, “Her zaman söylerim. İki gözünüz olmasının bir nedeni var. Biri geleceğe bakar, diğeri bugüne” diye konuşuyor.
CHER WANG
Tayvanlı girişimci Cher Wang’a göre, “İyi bir lider bir hizmetkarın kalbine sahip olmalı”.
NARAYANA MURTHY
Uluslararası IT şirketi Infosys’in kurucusu Hindistanlı işadamı Narayana Murthy, 2011’de CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bugün başarının kaynağı karakter ve şans” demişti.
HIROSHI MIKITANI
Japonya’nın en büyük e-ticaret şirketi Rakuten’in kurucusu Hiroshi Mikitani, “Şans fırsatlarla hazırlığın bir kesişimidir. Hazırlık yapmışsınız şans ardından gelir” diyor.