İŞ-YAŞAM

Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:41:05 HABERTURK.COM

Asya iş dünyasındaki en zorlu ama potansiyeli en yüksek bölgelerden biri. CNBC’nin “Asya’yı Yönetmek” bölümünde, Asya’nın en zengin isimleri bölgede başarıya ulaşmanın sırlarını anlattı. İşte “Asya Kaplanları”ndan başarılarının sırrını özetleyen özlü sözler...

  • 1 Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları
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    JACK MA

    Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2006’da henüz Çin’in en zengin isimlerinden biri olmadan önce yaptığı bir açıklamada şöyle konuşmuştu: “Google ve eBay gibi büyük rakipleriniz varsa bu sizin için bir şans. Boks yapıyorsam rakibim Tyson ise bununla gurur duyarım. Böylece çok şey öğrenebiliriz.”

  • 2 Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları
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    CHANDA KOCHAR

    Hindistan’ın en büyük özel bankası ICICI Bank’ın CEO’su Chanda Kochhar, “Her zaman söylerim. İki gözünüz olmasının bir nedeni var. Biri geleceğe bakar, diğeri bugüne” diye konuşuyor. 

  • 3 Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları
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    CHER WANG

    Tayvanlı girişimci Cher Wang’a göre, “İyi bir lider bir hizmetkarın kalbine sahip olmalı”.

  • 4 Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları
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    NARAYANA MURTHY

    Uluslararası IT şirketi Infosys’in kurucusu Hindistanlı işadamı Narayana Murthy, 2011’de CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bugün başarının kaynağı karakter ve şans” demişti.

  • 5 Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları
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    HIROSHI MIKITANI

    Japonya’nın en büyük e-ticaret şirketi Rakuten’in kurucusu Hiroshi Mikitani, “Şans fırsatlarla hazırlığın bir kesişimidir. Hazırlık yapmışsınız şans ardından gelir” diyor.

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