Asya'nın en zengin isimlerinin başarı sırları

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JACK MA

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2006’da henüz Çin’in en zengin isimlerinden biri olmadan önce yaptığı bir açıklamada şöyle konuşmuştu: “Google ve eBay gibi büyük rakipleriniz varsa bu sizin için bir şans. Boks yapıyorsam rakibim Tyson ise bununla gurur duyarım. Böylece çok şey öğrenebiliriz.”