İŞ-YAŞAM

ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

ASELSAN'ın en fazla tercih edilen ürünleri arasında yer alan uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin yeni ürünü Nefer, yurt dışından talep aldı. Ürün seri üretime hazır hale getirilirken bu yıl içinde 2 farklı müşteriyle sözleşme öncesi atışlı testler gerçekleştirilecek

  • 1 ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak
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    Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirip, üretiyor ve bunlar için lojistik destek sağlıyor.

     

     

  • 2 ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak
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    Bu konudaki çabaların son ürünlerinden biri 25/30 mm Nefer silah sistemi oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan sistem, paletli ve tekerlekli tüm zırhlı araçlarda etkin şekilde görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

     

     

  • 3 ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak
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    ASELSAN, sistemin kalifikasyon faaliyetlerini tamamladı. Nefer böylece gelecek siparişlere hızla yanıt verilecek şekilde seri üretime hazır hale geldi.

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  • 4 ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak
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    PAZARDA BİR İLK

    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN’ın geliştirdiği Nefer, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

  • 5 ASELSAN'ın "Nefer"i ilk kez satılacak
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    Batı veya Doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı Nefer silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

     

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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