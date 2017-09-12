İŞ-YAŞAM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "uçan kale"leri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine aldığı "uçan kale" CH-47F Chinook helikopterleriyle eğitim ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin yakın zamanda önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor

  • 1 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "uçan kale"leri
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine aldığı "uçan kale" CH-47F Chinook helikopterleriyle eğitim ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin yakın zamanda önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor.

     

     

  • 2 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "uçan kale"leri
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    Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nın envanterine giren CH-47F Chinook helikopterleri için Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında basın turu düzenlendi. 

     

  • 3 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "uçan kale"leri
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    Kara Havacılık Komutanlığından havalanan iki CH-47F Chinook helikopterleri meydan komutanlığına geldi. Kara PiIot Yüzbaşı Levent Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CH-47F Yük Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu manevra ve nakliye desteğini sağlamak için altı CH-47F Chinook yük helikopterinin tedarik edildiğini belirtti.

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    Söz konusu helikopterlerden üçünün 12 Temmuz 2016'da diğer üçünün ise 8 Kasım 2016'da teslim alındığını dile getiren Yüzbaşı Polat, helikopterin çift motorlu, iki rotorlu gelişmiş bir hava aracı olduğunu vurguladı. Helikopterde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunduğunu anlatan Polat, azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopterin kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabildiğini söyledi.

  • 5 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "uçan kale"leri
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    Yüzbaşı Polat, helikopterlerin menzilinin yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye çıkarılabildiğini belirterek, helikopterin otomatik uçuş kontrol sistemi sayesinde sıfır görüş şartlarında dahi uçuş emniyetini en üst düzeye taşıdığını bildirdi. 

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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